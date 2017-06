El próximo viernes 9 de junio tendrá lugar en el Auditorio de Teror la sexta edición del Festival Folclórico “Aterura”, impulsado por el grupo de baile terorense, que estará acompañado de las agrupaciones folclóricas Cendro (Telde), Anzar (Telde), El Mocán (Mogán), Parranda L’Escuela (Teror) y AF Aterura (Gran Canaria). El evento de baile y música folclórica será a las 20:30 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El grupo de baile ‘Aterura’, que preside Beltrán Suárez y dirige Yohana Santana, no ha escatimado esfuerzos en la organización este festival, por el que han pasado distintas agrupaciones de baile y música de Canarias en su trayectoria. Aunque ‘Aterura’ no cuenta con tocadores ni solistas en sus filas, pero suele acompañarse en sus actuaciones de grandes agrupaciones, como las que componen el programa de este Festival. Integrada por dieciocho bailadores y bailadoras, ha llevado a cabo en los últimos años un interesante trabajo encaminado a recuperar algunas de las tradiciones populares ligadas a la historia de los vecinos de la Villa Mariana, como el baile de piñata o de los finaos. El grupo, como asociación cultural, no sólo pretende establecerse como cuerpo de baile para seguir recuperando los estilos populares de la zona de Teror y Valleseco, sino participar de una forma activa en todas las manifestaciones culturales que rodea al municipio terorense.