El Casino La Luz de la villa de Agaete, acoge este viernes, nueve de junio, a las ocho y media de la tarde, la conferencia “Las aguas termales y el turismo de salud en la villa de Agaete”, que estará a cargo del historiador Antonio Cruz Saavedra.

Antonio Cruz indica que : “La Estación Balnearia de Los Berrazales: una ciudad en miniatura”, forma parte de un trabajo de investigación que bajo el título genérico de Las Aguas termales y el turismo de salud en la Villa de Agaete, aborda todo lo concerniente a las aguas mineromedicinales y los balnearios, el cuerpo médico de directores de balneario, el manantial de Los Berrazales, el entono y el paisaje, la tenencia y evolución de la propiedad de la tierra, el agua en Agaete, los médicos directores del balneario de Los Berrazales, las infraestructuras, caminos y carreteras, el balneario y las instalaciones hoteleras, el hospedaje y la embotelladora de Agua de Los Berrazales y de Agaete.

También, ya que no se comprendería la importancia del manantial de Los Berrazales y la ingente cantidad de enfermos y veraneantes que llegaron a este milagroso lugar, se indaga sobre el marco histórico que posibilitó su descubrimiento y su puesta a punto para el bienestar de los que peregrinaron hasta aquí en busca de un remedio a sus males. Periodo, por otra parte, en el cual la Villa de Agaete dio un giro de ciento ochenta grados, cambiando su morfología urbana, posibilitando un aumento demográfico y la exportación de sus productos agrícolas, sobre todo a la vecina isla de Tenerife. Sin obviar la agitación política en el territorio nacional y sus efectos en el lugar, como también el papel que jugó la burguesía local, dotando a este pueblo de infraestructuras y servicios relevantes al amparo de la actividad portuaria.

El prestigio de un balneario venía dado cuando la dirección estaba en manos de un médico del cuerpo con carácter fijo durante la temporada oficial. Por ello, no se entendería la importancia del balneario de Los Berrazales sin conocer la copiosa bibliografía sobre las aguas mineromedicinales, el Cuerpo Médico de Directores de Balnearios, el sistema de acceso, la legislación y los balnearios en España, debido a la trascendencia que tenían para las arcas del Estado. Por otra parte, una medida de la Dirección General de Sanidad, de control y fiscalización, no exento de polémica frente a los médicos y empresarios que reclamaban la liberalización del sector, al considerar que la residencia del médico no debía tener carácter obligatorio. Aún así, la importancia social y económica que tuvo el agua del manantial de Los Berrazales y el Valle de Agaete como centro de vacaciones y de ocio hasta principios de los años sesenta fue capital. Como vital fue la trascendencia que tuvo esta estación termal para los enfermos de muchos países, por cuanto que sus aguas fueron conocidas en gran parte del mundo.

Asimismo, para ubicar y tener una referencia paisajística y bioclimática del lugar, de los caseríos y vecinos donde se emplazó el venero, es imprescindible conocer el entono y el paisaje; así como para comprender el origen y la profundidad de las aguas emergentes, las temperaturas y la pluviometría y su acción en el lugar, configurando un microclima ideal para todo tipo de cultivos y un paraje saludable que lo catapultó como destino preferente de peregrinación. Como ineludible es la alusión a la tenencia y evolución de la propiedad de la tierra y de los principales propietarios, fundamental para conocer todo el entramado referente a la propiedad donde se ubicaron los establecimientos hoteleros y el balneario. Así como las fuentes y manantiales, los arroyos y puntos de abastecimiento tradicionales, la explotación de pozos y la construcción de presas y embalses, que mermaron los recursos hídricos del municipio y el uso racional en balneación de las aguas ferruginosas; las aguas de Agaete regaron otros campos y otras vegas, sembrando durante muchos años la miseria y el despoblamiento.

Lejos de ser un estudio médico y químico de las aguas termales, el trabajo recoge la mayor parte de las opiniones y ensayos realizados sobre la composición y usos terapéuticos de este santuario de salud. Constituyendo la publicación del Dr. Marino Garralda Iribarren, médico residente durante 1952-1954, referencia para otros médicos e investigadores, pero que nunca lo citaron como fuente. Y aunque el balneario permaneció, desde su legalización, en la mayor parte de los concursos anuales en situación de vacante, varios fueron los facultativos del cuerpo médicos de directores de balneario, los que se desplazaron desde la península para ocupar a petición propia la plaza en Los Berrazales por una o varias temporadas. En su ausencia, fue solicitada por médicos que habían cursado la asignatura de Hidrología Médica y Análisis Químico, en su defecto por los médicos titulares con residencia en el pueblo o en El Valle.

Las infraestructuras, caminos y carreteras, especialmente la ejecución de los tramos desde la Cruz Chiquita a Las Casas del Camino y desde aquí hasta el Hotel la Salud, nos da una idea clara de lo que significó la estación balnearia de Los Berrazales y la influencia de los que allí se hospedaron; y de las autoridades que vieron la perentoria necesidad de acabarla, al ser transitada por lo más selecto de la sociedad canaria del momento. De justicia es también significar el papel que jugó su propietario por dar a conocer sus bondades, la cronología del descubrimiento del manantial, lo que dice la tradición oral sobre las mismas, cuándo se hicieron los primeros análisis y la evolución de la oferta balnearia y las primeras experiencias alojativas, como los diferentes episodios e infortunios en los establecimientos de referencia. Así como las familias de Armas y Suárez, verdaderos artífices de todo este entramado, ejemplos de una estirpe de emprendedores visionarios de una actividad que a la postre sería altamente beneficiosa para sus propietarios y para la comarca.

Abordamos los pormenores del edificio y del arquitecto que lo proyectó, la naturaleza de los establecimientos en función del número de visitantes por temporada y el salario a percibir por los trabajadores según la categoría. Quedando reflejado, en el caso que nos ocupa, que los oficios tuvieron un carácter familiar, transmitiéndose de padres a hijos, así como el aprendizaje de la profesión, no solo en lo referente a la balneación de las aguas, sino en cuanto al mantenimiento, la limpieza e higiene del inmueble. Igualmente, en lo concerniente a la infraestructura hotelera, se hace acopio de todo lo relativo a la arquitectura de los hoteles, las fases de su construcción, sus características formales, su vinculación con la arquitectura vernácula, quienes participaron en la edificación, planos y dependencias, propietarios, gerentes y administradores. Así como el rumbo de ambos establecimientos durante varias décadas, la propaganda y las campañas publicitarias, de gran importancia para la reconstrucción de determinados aspectos formales y ambientales. Además de cómo afectaron los cambios políticos en la gerencia del hotel y los expedientes abiertos por las instituciones administrativas, a razón de los diferentes episodios que tuvieron lugar durante su explotación.

En cuanto al hospedaje, a pesar de no disponer de los libros de registros de entradas y salidas de los hoteles, nos proporciona una idea de la enorme importancia y trascendencia que tuvo esta estación termal en el circuito europeo de aguas mineromedicinales. Disponemos de un amplísimo muestreo de las personas y personalidades que lo visitaron y frecuentaron, los motivos por los que acudieron, su condición social y rango profesional y la actividad empresarial que ostentaron. Cuantificando unas dos mil doscientas dos visitas a través de la prensa, que como es sabido, solo se reseñaban a aquellos que ocupaban una posición relevante en la sociedad. Sugerente fue también la actividad que se generó en torno a la embotelladora de Agua de Los Berrazales y de Agaete, toda una referencia demostrable de cómo era compatible las dos actividades: la balneación de las aguas y el envasado de las mismas. Pasando de una explotación sostenible a ser insostenible cuando su nuevo propietario aumentó su explotación, desmantelando el interior del balneario.

Clausurado el balneario y el Hotel Guayarmina, numerosas fueron las crónicas y opiniones que arremetieron contra la empresa que los explotaba al optar ésta por la solución más sencilla. No incidiendo las protestas de manera contundente en la desidia y falta de pragmatismo de las autoridades insulares. Al unísono surge una corriente de opinión que consideraba que el Hotel Guayarmina era el lugar idóneo para ubicar un Parador Nacional, alimentada por las palabras vertidas por el Ministro de Información y Turismo Alfredo Sánchez Bella, en una de sus visitas a Gran Canaria, en la que apuntaba la posibilidad de un establecimiento de estas características en Los Berrazales. Sin embargo, no hay que olvidar que el déficit del agua del manantial se pudo deber también a otros factores, como la construcción de presas y embalses, a los canales y entubación de las aguas, a los pozos y sondeos más o menos cercanos y a las captaciones sin la debida autorización. Mientras que la rentabilidad pudo ser por la disminución de la concurrencia de agüistas, el auge del turismo de sol y playa, el aumento de los coches privados, las vacaciones estivales y las segundas residencias, ya que los 2,5 libros por segundo del manantial –si lo comparamos con algunos establecimientos activos de la península– era un caudal más que suficiente para atender a los miles de bañistas y agüistas y el uso racional de la embotelladora”.

Esta conferencia forma parte de los actos de celebración del CX aniversario del Casino la Luz de Agaete, contando con la colaboración de Agaeteespacioweb.