El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha publicado el bando que funcionará durante la víspera de San Juan y San Pedro, noches que tradicionalmente se encienden hogueras en el municipio.

Las Concejalías de Protección Civil y Policía Local del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás piden la colaboración ciudadana para que sean noches de divertimiento familiar y social, siguiendo las tradiciones, pero también que se disfrute con absoluta seguridad. Por ello se recomienda:

La pila de materiales a quemar no deberá sobrepasar la altura de 3 metros si se ubica a menos de 100 metros de alguna edificación, ni de cinco metros en ningún otro caso. La pila de materiales no deberá estar compuesta por materiales inflamables ni explosivos, ni por elementos de composición plástica, ni ningún otro tipo de residuos cuya combustión pueda conllevar la emisión de gases altamente contaminantes o molestos (neumáticos, electrodomésticos, sprays, etc.). La hoguera deberá situarse a una distancia mínima de 15 metros de cualquier construcción, carretera, tendido eléctrico, vehículo o instalación. Deberá igualmente respetarse una distancia mínima de 100 metros entre hogueras. Queda terminantemente prohibida la colocación de hogueras en cualquier tipo de vía pública por motivos de seguridad en el tráfico. Las hogueras podrán ser prendidas desde las 20:00 horas del día 23 hasta las 2:00 horas del día 24, de cara a respetar un descanso adecuado de los vecinos. Al finalizar deberá garantizarse que la hoguera queda completamente apagada. El responsable de la hoguera deberá garantizar que, tras la hoguera, al día siguiente todo queda en condiciones de limpieza y orden, tal y como se encontraba anteriormente. Que ante cualquier incidente o emergencia se deberá utilizar el teléfono genérico de Emergencias (112) o el de la Policía Local de La Aldea de San Nicolás (928-89-00-64). De igual manera, se hacen extensivas estas recomendaciones, para la celebración de la noche del 28 de junio VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO.

Buscar un lugar adecuado, que tenga fácil acceso a los servicios de seguridad y emergencia. Evitar la proximidad a árboles, repetidores, tendidos eléctricos, vehículos, viviendas, etc. Limpiar la zona (alrededores de la hoguera) con motivo de eliminar cualquier posibilidad de propagación del fuego. Se desmontarán aquellas hogueras que no reúnan las suficientes garantías de seguridad, por su ubicación, por su contenido o por su peligrosidad. Personas responsables: Son aquellas personas mayores de edad que organicen cada hoguera. En caso de ser menores, las personas responsables serán sus padres, madres o tutores legales. Consejos: Tener una manguera de agua o cualquier otro medio de extinción del fuego (cubos de agua o extintores); evitar materiales ligeros que puedan desprenderse con el viento; vigilar en todo momento la hoguera hasta su total extinción; antes de marcharse, comprobar que esté todo apagado, utilizando agua o tierra; recoger los residuos sobrantes y que el lugar quede limpio.