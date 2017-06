“El voto de confianza de la Comisión de Fiestas, la Asociación de Vecinos San Juan de Tasarte, y de los/as tasarteros/as, no podía caer en saco roto.” Así se expresaban las directivas de los PFAE “RESTAURACIÓN BÁSICA” y “SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA ALDEA”, tras la colaboración prestada el pasado jueves, durante el Pregón inaugural de las Fiestas Patronales que, en Honor a San Juan, celebra, este mes, el barrio aldeano de Tasarte.

“El solo hecho de que pensasen en nuestro alumnado/trabajador para participar en unas fiestas tan señeras como las de San Juan de Tasarte, ha sido un motivo de orgullo, y el más claro síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, y nuestro trabajo está dando su fruto. Jugábamos en casa, por lo que no había otra salida que estar a la altura de tamaña muestra de confianza, y dejarse la piel, aportando nuestro granito de arena para engrandecer, más aún si cabe, las fiestas de un barrio y unos vecinos que, desde el primer día, nos recibieron con los brazos abiertos, volcándose con los proyectos, y a los que estamos inmensamente agradecidos por el apoyo y las muestras de cariño que no se cansan de brindar a nuestros/as chicos/as.” Declaraban.

Lo cierto es que el compromiso no era “chico”, la Parranda de Amigos Tasarte La Aldea y el verseador Yeray Rodríguez, como antesala de lujo, anunciaban ya el nivel y la categoría de un pregonero, cuya impronta no ha podido ni querido borrar el tiempo, y al que Tasarte respondió masivamente, “Juanma”, Don Juan Manuel Fernández Lima, que no hizo sino elevar aún más el nivel de exigencia para unos profesionales en formación, que no dudaron y supieron “recoger el guante”, prestando un servicio a la altura, desde el Cóctel de Bienvenida, íntegramente elaborado y ofrecido a los asistentes por parte del alumnado/trabajador, hasta el habitual brindis/cena, cuyo desarrollo llevaron a cabo los integrantes de estos proyectos promovidos por el Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, y financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo.

En este sentido, a la luz de las opiniones generalizadas de los asistentes, parece que el trabajo de los PFAE de La Aldea fue del agrado y satisfacción de todos, y así se reconoció con las artesanías que, en agradecimiento por su labor, entregó la Comisión de Fiestas a las Directivas de los proyectos. “El agradecimiento no puede ni debe tener mas destinatario que nuestros chicos/as, ellos son los verdaderos protagonistas, y quienes ponen lo mejor de sí mismos en cada servicio. Estar aquí es ya un premio para nosotros, así que, nos han premiado por darnos un premio.” Comentaban.

“Si todos los servicios suponen inmejorables oportunidades de promoción para nuestros/as chicos/as, los servicios en La Aldea, van un pasito más allá, y nos exigen un compromiso aún mayor, si es eso posible. Son la ocasión perfecta para demostrar, al pueblo de La Aldea, que somos dignos merecedores de la confianza que, a través del Ayuntamiento y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, han depositado en nosotros, con estos proyectos. Esperamos responder como corresponde, formar profesionales de nivel, que aporten valor y se signifiquen en el mercado, exportando La Aldea como marca de excelencia profesional en la hostelería y la restauración. Es un orgullo que nuestra gente piense en nosotros para diferenciar fiestas y celebraciones tan arraigadas, respetadas y valoradas, por eso, no dudamos en ponernos a disposición del pueblo que, siempre dentro de las posibilidades, contará con nuestro SÍ, a cualquier propuesta de colaboración. Al fin y al cabo, somos del pueblo, salimos de entre el pueblo y nos debemos al pueblo.” Concluían.