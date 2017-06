El Ayuntamiento de Valleseco, a través del área de Igualdad que coordina la edil, Elsa Montero, ha organizado una salida al Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, para asistir a la representación de ‘Mujer contra mujer’ el musical inspirado en el grupo español más exitoso a nivel internacional.

La puesta en escena recorre las canciones del ya mítico grupo español Mecano, icono musical de la movida madrileña de los años 80. Diálogos, puesta en escena, música y voces, que mezclan juventud y experiencia, harán que el público se sumerja en un repertorio que incluye los grandes éxitos de la formación española más relevante de los últimos tiempos. Sonarán grandes clásicos como Mujer contra mujer, Hijo de la luna, Una rosa es una rosa, Hoy no me puedo levantar, Me colé en tu fiesta, Barco a Venus...

Asistiremos a la función del jueves 29 de junio a las 20.30 horas. El precio de la entrada es de 12 euros e incluye el transporte, con plazas limitadas.

Los interesados/as deben ponerse en contacto para las inscripciones a la mayor brevedad con departamento de Igualdad, de lunes a viernes en horario de mañana o en el teléfono 928 61 80 22 ext.143, hasta el 27 de junio.