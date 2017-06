Un año más, la Escuela Municipal de Música de Teror “Candidito” presenta el musical de final de curso titulado "Too much love", inspirado en el musical de Queen "We will Rock You", donde toda la música a interpretar será de este conocido grupo. La única función del musical, en el que participan más de un centenar de alumnos/as y profesores de la Escuela, es este viernes 30 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio de Teror. La entrada es gratuita y se puede retirar 1 hora antes del comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio.

El musical de final de curso de la EMM de Teror ‘Candidito’, cuenta la historia

de un lugar donde no existe el arte, ni la creación, ni la música en directo, los instrumentos están prohibidos, coreografiar está perseguido. Esta moda era alimentada por la falta de criterio de los habitantes del lugar. El monopolio estaba en manos de la compañía Súper FA, que es la que decide y planea las modas con su Súper teléfono última generación.

Pero como en todas las historias de amor, al menos las más bellas, hay un "loco", el que tiene pensamientos que no comprende, melodías raras que no coinciden con las modas, se trata de Flash Ah Ah. También hay una chica, Montserrat que dice que es de Barcelona y no encaja en este lugar lleno de envidias y personas superficiales. Estos "bohemios" son perseguidos por la compañía Súper FA, son considerados un peligro para el desarrollo de este lugar.

Este acto cierra el programa de actuaciones de la Escuela Municipal de Música de Teror, tras las audiciones de las distintas aulas y modalidades que se han ofrecido a lo largo del mes de junio, poniendo de manifiesto el alto nivel formativo de la Escuela y el excelente potencial musical y artístico de su alumnado.