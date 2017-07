La iglesia de Santiago de Gáldar acogió este viernes la lectura del pregón anunciador de las fiestas mayores del municipio, que este año estuvo a cargo de la Banda municipal de la ciudad, que celebra su 150 aniversario. El pregonero del año pasado y alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, fue el encargado de presentar a los músicos pregoneros.

Fue un pregón en el que no faltó, como se esperaba, la música en honor al patrón, como viene haciendo la centenaria Banda desde hace muchos años, en las fiestas de Santiago.El repertorio no puso ser mejor elegido Also Spracht Zaratrusta (introducción); Aída (marcha y final del 2 acto); Libertadores ( marcha ) y Paconchita (obertura latina), piezas interpretadas por magistralmente por la Banda.

Pero también se contó con palabras con las que se recordaron la historia de la banda y su implicación en las fiestas patronales galdenses.

Así, se indicó que “es para esta Banda Municipal de Música pregonar las Fiestas Mayores en Honor a nuestro patrón Santiago de los Caballeros uno de los mayores honores y privilegios que el municipio puede darnos. Un privilegio fruto de los 150 años de historia que esta Banda cumple este año y gracias al gran arraigo que la misma tiene entre los vecinos del municipio”.

También se señaló que “Gáldar es uno de los municipios pioneros en la isla de Gran Canaria , siendo fundado la Banda el día seis de Abril de 1867, día en que la Junta de la Cuarta del Agua recibe la siguiente petición firmada por Don José Rodríguez Ruiz en nombre de un grupo de vecinos de este municipio”.

Los pregoneros recordaron que “como cada año desde hace 150 la Banda Municipal de Música estará presente en los actos tantos populares como religiosos de estas fiestas” e invitaron a todos los vecinos a disfrutar de las mismas.