El Director del programa de Radio Gáldar, Cuando la Música es Magia (Diversidad Musical y Cultural), Cristóbal Pérez Guzmán, entregó este jueves los premios de su programa, que en su tercera edición ha recaido en el Biogaete Solidario, la Banda de Música de Gáldar, y la empresa Jesiisma.

Los premios fueron entregados en el transcurso del programa de la mañana que Radio Gáldar emitió este jueves desde la plaza de Santiago.

"Cuando la Música es Magia (Músicas del Mundo y Cultura)" es un programa cultural dedicado a promocionar las músicas del mundo y a través de ellas favorecer un acercamiento hacia el conocimiento de otras culturas y sobre todo que la gente conozca los múltiples estilos musicales, y, especialmente, los no tan comerciales como son la amplia variedad de músicas alternativas: new age, chill out, jazz, soul, celta, folclórica, étnica,... en definitiva, un suma y sigue en lo que al mundo de la música se refiere.