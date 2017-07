La parranda Chedey de Tacoronte de la isla de Tenerife, ha decidido nombrar como “Parrandero de honor” 2017 a el folclorista galdense Moisés Rodríguez que lleva casi dos décadas vinculado al folclore y tradiciones de nuestra tierra. Dicho galardón se entregará por primera vez por la parranda tacorontera, este nombramiento persigue poner en valor la labor de la gente que trabaja en pro de nuestras tradiciones de una manera afable y continuada.

Este galardón será entregado dentro de la edición número XIII del encuentro de parrandas Chedey, el acto se celebrará este viernes 21 de julio a las 21:00 horas en la plaza de Barranco Las Lajas de Tacoronte, donde también se podrá disfrutar de las actuaciones de la A.F. Tabalajas de Barranco Las Lajas de Tacoronte, A.C.M. Guágaro de Tías de la isla de Lanzarote, A. Magec de La Orotava y la Parranda Chedey

Moisés Aday Rodríguez Gutiérrez nace en Gáldar, Gran Canaria, el 21 de diciembre de 1982. Su familia no tiene ningún antecedente de haber estado ligada al folclore y las tradiciones de nuestras Islas Canarias, sin embargo, Moisés, desde que tenía unos ocho años ya mostraba interés por el folclore musical, ya que tenía un vecino que tocaba la guitarra y cantaba, además de pertenecer al grupo de Los Cebolleros; raro era el sábado que Moisés no iba a casa de este vecino a oír las parranditas que este se echaba, incluso se atrevía a cantar alguna de estas canciones. Con unos 12 años se muda de domicilio y pierde el contacto con este vecino, pero no por ello pierde el contacto con el folclore, ya que siempre estaba en casa oyéndolo.

Un buen día del año 1998, con unos 16 años, mientras paseaba por el casco de Gáldar, percibió que un grupo ensayaba en la Casa Parroquial, ese grupo era Los Cebolleros. Tras finalizar el ensayo preguntó qué había que hacer para formar parte del grupo, a lo que le respondieron que eso no era tan sencillo, que primero había que ingresar en la Agrupación Lírica de Gáldar, en la que permaneció unos 13 años, y si allí apuntaba maneras pasaría a Los Cebolleros, cosa que ocurrió al poco tiempo. Moisés reconoce que para él estar en Los Cebolleros era un sueño hecho realidad, ya que desde niño era su grupo referente, añade que la adaptación al grupo le costó más de lo esperado, pero con trabajo, rigor y empeño en unos meses se adaptó a la perfección. Los Cebolleros le enseñó a Moisés el amor que hoy día tiene por el folclore y tradiciones, inculcándole que el folclore había que interpretarlo como la expresión espontanea del pueblo, durante los 18 años que permaneció en el grupo vivió diferentes épocas, unas de bastante éxito y otras de vicisitudes, pero lo más importante era mantenerse.

En el año 2013 sucede un hecho que marcaría un antes y un después dentro de su paso por el grupo. Tras una época de no mucho éxito es nombrado director del grupo, cargo que ostenta hasta septiembre de 2016. En su paso como director cabe destacar que el grupo volvió a sus orígenes, ya que la forma de hacer folclore era muy similar a cómo lo hacían en Gáldar a principios del pasado siglo XX. Logra poner en funcionamiento dos festivales de nivel regional donde participan grupos de todas las islas, consigue que Los Cebolleros visiten Nueva Orleans en dos ocasiones, así como Castellón y todas las Islas Canarias en varias ocasiones. En el año 2015 dirige la grabación de un nuevo disco de Los Cebolleros que lleva por nombre “Por la senda de nuestros ancestros”, el cual los críticos asimilan al folclore que hacían en el pasado siglo XX los mayores del lugar.

En el año 2000 funda la Parranda de Gáldar “Lo Nuestro”, a la que pertenece uno 12 años; en el año 2004 tiene un paso fugaz por la A.F. Lairaga del norte de Santa María de Guía y por la A.M. Facaracas de Gáldar.

A finales del año 2011, con 28 años, crea el programa radiofónico “Entre Chácaras y Tambores”, del cual es director y locutor principal. El programa nace con el claro objetivo de realizar una labor de divulgación de todo el acervo cultural de Canarias englobado en el amplio concepto de

de la palabra folclore o identidad de una región. Habría que resaltar que en la línea que se trabaja, define y al mismo tiempo desmarca y diferencia al programa, es aquella acorde y respetuosa con el folclore más tradicional y ancestral de todas nuestras islas. En la actualidad se han emitido un total de 216 programas hasta el día de hoy, enfocando más del ecuador de la sexta temporada de Entre Chácaras y Tambores. En estas seis temporadas el programa ha contado con intervenciones de muchos de los miembros de la familia del folclore de todas nuestras islas e incluso de La Graciosa, tal ha sido la aceptación del programa que se emite en múltiples radios de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y Lanzarote. En el año 2014 el programa recibe una micro ayuda económica de la Fundación Canaria Tamaimos para la difusión del mismo por nuestras islas.

Tras realizar las dos primeras temporadas del programa, Moisés se engancha de tal manera a todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones y folclore que se pone a recorrer todas las islas en busca de nuevos testimonios y así sacar a luz los valiosas vivencias de nuestra gente, de ahí que periódicos digitales de Gran Canaria y La Gomera, mayormente, compartan sus trabajos, sus artículos incluso han sido incluidos en programas de fiestas. El conocimiento adquirido ha sido muy valioso ya que ha sido reclamado para dar ponencias relacionadas con lo nuestro, además de moderar mesas redondas sobre folclore o participar como técnico de etnografía canaria en programas de televisión como “Parranda Canaria”.

Como presentador ha tenido la posibilidad de hacerlo en La Gomera, Gran Canaria,Tenerife y La Palma, conduciendo festivales, taifas encuentros, etc.

A finales del año 2016 Moises ve cumplida una vieja aspiración y adquiere el título de locutor y presentador de programa de televisión en Madrid, título que certifica el instituto de RTVE.

Dentro de las curiosidades Moisés cuenta con una gran colección de todo lo que tenga que ver con nuestra cultura: libros, videos, objetos artesanos, etc. Es un apasionado de la vestimenta, teniendo la friolera de más de una veintena de la mayoría de nuestras Islas Canarias.