Cerca de sesenta películas, entre ellas preestrenos nacionales, son el plato fuerte de Cine+Food 2017, que se celebra entre el 31 agosto y el 3 de septiembre en el Parque Santa Catalina y en el que se ofrecerá, además, cocina de cuatro continentes. En esta nueva edición el encuentro vuelve a apostar con decisión por el cine español para la que ha escogido como título inaugural El Bar (2017) el recién estrenado filme de Álex de la Iglesia y en cuyo elenco actoral se encuentran intérpretes nacionales de primera fila como Mario Casas, Carmen Machi, Blanca Casas y Terele Pávez. La organización ha invitado a Alex la Iglesia para que presenten la película en el escenario del Parque Santa Catalina, que aprovechará su visita para ver localizaciones y participar en unas ‘masterclass’ sobre dirección.

Este curso sobre dirección entra dentro de los programas de formación que organiza cada año Cine+Food en colaboración con Gran Canaria Film Comission, área de la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Raúl García Brink. Bajo el paraguas de Cine+Food se propiciará encuentros entre profesionales locales, con otros de reconocido prestigio. El objetivo marcado para este año es poder contar con jóvenes directores y también algunos actores, que compartirán experiencias en las formas de trabajo dentro de una industria que presenta nuevas vías de difusión, con la presencia de canales como Netflix, HBO o Movistar Series.

En la presentación de la programación, han estado las instituciones y empresas colaboradores, entre las que se encontraba la concejal de Presidencia, Seguridad y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván; le viceconsejero de Cultura del Gobierno canario, Aurelio González; el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias,Abel Morales; el responsable del área de Marketing de Heineken Canarias – ICB, Javier Jorge Redondo, y el coordinador de invitados y producción, Javier Suárez, que a su vez representa a la entidad de producción Jab Iniciativas Culturales.

En dicha convocatoria, se ha anunciado que se ofrecerá un pase especial, el sábado 2 de septiembre, de La niebla y la doncella, de Andrés M. Koppel. El filme del realizador canario Andrés M. Koppel, rodado en La Gomera, es una adaptación de la novela negra de Lorenzo Silva, que discurre en La Gomera y que cautivará tanto a la legión de seguidores de Silva como a los amantes del buen cine que Koppel ha acreditado en su trayectoria. Protagonizada por Quim Gutiérrez, Aura Garrido y Verónica Echegui, algunos de ellos acomparán al director canario, que ha confirmado su asistencia.

Junto a El Bar, en la jornada inaugural se proyectará también en la gran pantalla al aire libre del Parque Sing Street (2016), de John Carey, un homenaje en clave de comedia a la buena música de los años ochenta en la que, quienes la conocieron en su momento recordarán momentos vibrantes de su vida, y quienes son más jóvenes, tendrán oportunidad de enganchar con ella.

La Llegada (2016), de Denis Villeneuve, abre las proyecciones del viernes 1 de septiembre en el Parque con su trepidante historia de una arribada de extraterrestres a la Tierra y una lingüista que intenta comunicarse con ellos. Como es marca del encuentro, los títulos clásicos tienen una presencia importante en el programa, y en esta ocasión comienzan a desfilar con uno de los más desternillantes de toda la historia del cine mundial: Una noche en la ópera (1935), con los Hermanos Marx, que mantienen intacto su poder para enganchar a todo tipo de públicos a medida que se suceden las generaciones. Tras la cinta de los Marx comparecerá una de las películas Bar Bahar. Entre dos mundos (2016), de Maysaloun Hamoud, retrata la vida de tres mujeres palestinas, como la propia directora, que comparten apartamento en Tel Aviv y que oscilan entre su apego a la tradición y su atracción por la modernidad.

El sábado 2 de septiembre Cine+Food 2017 abre la jornada de proyecciones en el Parque Santa Catalina con La bella y la bestia(2017), de Bill Condon, uno de los grandes éxitos del año, con sello de la factoría Disney, en la que la mezcla de dibujos de animación con personajes reales constituye un poderoso reclamo para toda la familia.

Cine+Food siempre tiene presente al público que gusta de las películas románticas y para él, especialmente, ha programado en esta jornada el filme Antes de ti (2016), una historia de amor entre un joven banquero, paralítico tras un accidente, y una chica de campo que le hace de cuidadora, interpretada por Emilia Clarke, la protagonista de la mundialmente celebrada serie Juego de Tronos en el papel de Khaleesi. Cierra la programación del día con la sesión golfa (las doce de la noche) con otro título que también convocará a legiones de admiradores: Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), de Gareth Edwars, que arranca cuando el Imperio Galáctico termina de fabricar la más poderosa de todas las armas: la Estrella de la muerte.

Uno de las películas protagonistas de la temporada, La ciudad de las estrellas (La la land) (2016) convoca en el Parque a los espectadores el domingo. Ganadora de seis Oscar, entre ellos al mejor director (Damien Chazelle) y a la mejor actriz (Sharon Stone), este musical que gira en torno al mundo del jazz no deja indiferente a nadie. Ese mismo día habrá gran expectación por el pase en pantalla grande de el noveno capítulo de la sexta temporada de Juego de Tronos: La batalla de los bastardos (2016), con el que Cine+Food acredita su convicción de que el buen cine se hace también en la televisión. Será la primera vez que se proyecte una serie al aire libre.

El programa Pantalla Infantil arranca el jueves 31 de agosto en el Edificio Miller con El principito (2015), de Mark Osborne, uno de los títulos predilectos del público que comienza a ver sus primeras películas, lo mismo que Kubo y las dos cuerdas mágicas(2016), de Travis Knight. El viernes 1 de septiembre uno de los platos fuertes de este programa para niños es la proyección deHeidi (2015), de Alain Gasponer, protagonizada por actores reales, tras la que vendrá Vaiana, de John Musker, un filme de animación del sello Disney cuya historia discurre hace dos milenios en unas islas del Pacífico sur.

El cine de animación también abre Pantalla Infantil el sábado 2 de septiembre. La proyección de ¡Canta! (2016), de Garth Jennings y Chritophe Lourdelet, embelesará a niños y mayores con la historia de Buster Moon, el koala que regenta un teatro, lo mismo que Peter y el Dragón (2016), de David Lowery, una película de cine fantástico en el que tiene papel estelar Robert Redford.

Trolls (2016), de Mike Mitchell, otro título de animación tremendamente divertido y contagiosamente optimista, es una de las ofertas de Pantalla Infantil para el 3 de septiembre, que incluye también Ozzy (2016), un filme de animación dirigido por los realizadores españoles Alberto Rodríguez y Nacho. La Casa que tiene como protagonista a un perro depositado en una cárcel para chuchos callejeros. La programación para niños de Cine + Food 2017 se completa con la proyección en el Museo Elder de Zipi y Zape y la isla del capitán (2016), de Oskar Santos; Buscando a Nemo (2003) y Buscando a Dory (2016), las dos de de A. Stanton.

Gastronomía en pantalla grande

El Cinemax del Museo Elder es, también, el espacio de proyecciones de dos ciclos que seducirán a la ciudadanía. Uno de ellos Cine y deporte, contempla, entre otros títulos, la programación de No solo 18 horas (2017), del realizador canario Pedro Cubiles, documental que refleja la carrera en solitario a través de Islandia del atleta Marcos Yánez. Completan la programación el impactante documental Steve McQueen: El hombre y Le Mans, de Gabriel Clarke; y Usain Bolt, el hombre o la leyenda, dirigido por Benjamin Turner y Gabe Turner

El otro ciclo, Gastronomía Cinema, se abre con la proyección de las primeras imágenes del documental El chef viajero, lo que promete ser un antes y un después en la calidad del rodaje y contenidos en una producción audiovisual dedicada a la gastronomía y a los productos de Canarias. Este pase especial ofrece una mirada diferente de los productos agroalimentarios en las siete islas. Distintos chef de reconocido prestigio son los protagonistas de El Chef Viajero, en el que varios galardonados con Estrellas Michelín, se encuentran con Chef Locales que les enseñan las bondades del producto KM0 de cada isla, una iniciativa promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para promocionar estas producciones del Archipiélago. Hasta ahora han participado Pepe Rodríguez, Braulio Simancas, Erlantz Gorostiza, Fabián Mora, Martín Berasategui, Paolo Casagrande, Germán Blanco, Diego Guerrero o Carlos Gamonal, entre otros.

Este proyecto se enmarca en el programa "Crecer juntos", promovido por el Gobierno regional y que fomenta la unión entre los sectores primario y turístico, y que tiene, entre otros objetivos, poner en valor los productos canarios, y conseguir que el visitante se fije en Canarias, además de por el sol y la playa, por su variedad y riqueza gastronómica.

A través de los vídeos, en los que los cocineros compartirán su sabiduría culinaria a partir de producciones locales, se realizará un recorrido por explotaciones de cultivos, mercados, tiendas de producto local y se destacarán algunos de los paisajes más emblemáticos del Archipiélago. Estos serán cedidos tanto a televisiones públicas como a canales especializados, para su difusión.

El ciclo Gastronomía Cinema se completa con el documental Cocinando en el fin del mundo (2015), de Alberto Baamonde, sobre la nueva cocina gallega, y Theater of Life (2016), de Peter Svatek, un documental sobre la habilitación de un viejo teatro de Milán como comedor para personas sin recursos en cuyo menú participan chefs internacionales. En este ciclo se incluye también el pase de Todo sobre el asado (2016), un polémico documental sobre la estrella de la gastronomía de Argentina, con difícil distribución en este país, y Campo a través. Mugaritz, intuyendo el camino, de Pep Gatell, un retrato testimonial sobre el famoso restaurante vasco Mugaritz, para el que se invitado a su realizador, director artístico de La Fura dels Baus.

Más salas, más cine de autor

Debido a la gran aceptación de público que tuvo en la edición anterior, Cine+Food 2017 pasa de uno a cuatro, los ciclos que organiza en Cinesa, donde a la sala del año pasado se sume una más, todas centradas en el cine de autor. En el primero, dedicado a la filmografía de asunto LGTB, abordada fuera de tópicos al uso y en clave, predominantemente, de vida cotidiana contemporánea, se proyectan Tom of Finland (2017), de Dome Karukoski; People You May Know (2016), del grancanario Juan Carlos Falcón; y Moonlight (2016), de Barry Jenkins.

El ciclo Nuevos Directores brindará la posibilidad de ver Julie (2016), de la grancanaria Alba González de Molina; Tarde para la ira (2016), del actor Raúl Arévalo, galardonado con cuatro premios Goya por este el primer filme que dirigió; Los últimos de Filipinas (2016), de Salvador Calvo, rodado en exteriores de Gran Canaria; Pieles de Eduardo Casanova (2017), como Raúl Arévalo conocido hasta ahora como actor y Verano 1993, de Carla Simón, reconocida en el Festival de Berlín como Mejor Opera Prima y que Cine+Food estrena en Canarias.

Cinesa acogerá igualmente el ciclo Autor y Joyas de Festivales que incluye Lady Macbeth (2016), de William Oldroyd; Elle(2016), de Paul Verhoeven, con Isabelle Huppert en el papel protagonista; Toni Erdmann (2016), de Maren Ade; la comedia Selfie(2017), de Víctor García León y Frantz (2016), un filme que François Ozon rodó en blanco y negro alejado de sus propios cánones estilísticos. Este ciclo ofrece también los títulos El viajante (2016), del realizador iraní Asgjar Farjad, filme reconocido con el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa; Tortuga roja (2016), de Michael Dudok de Wit; otro filme de animación no infantil, este dirigido por La vida de calabacín (2016), una poderosísima película de animación para adultos dirigida por Claude Barras; Okja (2017), del coreano Bong Joon-ho, y Después de nosotros (2016), de Joachim Lafosse.

Una mirada al cine hermano, el cine latinoamericano

Con el ciclo dedicado al cine de Chile, Cine+Food 2017 incrementa notablemente la atención específica a la filmografía latinoamericana que en próximas ediciones concentrará siempre en un país. En esta ocasión desfilarán por la sala dedicada al efecto en Cinesa títulos como Las Plantas (2015), de Roberto Doveris, que se proyecta con apoyo de la Fundación Chile; Rara(2016), de Pepa San Martín, galardonada en el Festival de San Sebastián con el Premio a la Mejor Película Latinoamericana; el documental Los niños (2016), un extraordinario documental sobre cincuentañeros con síndrome de Down que luchan para no ser infantilizados y que hizo merecedora a Maite Alberdi del Premio a la Mejor Dirección Femenina; y Neruda (2016), de Pablo Larraín, una suerte de antibiografía deslumbrante del gran poeta chileno.

El cuarto ciclo es Clásico en Verano, que engloba películas consagradas cuyo asunto concierne al estío y que se pueden revisitar en pantalla grande, como Vacaciones en Roma (1953), de William Wyler, historia romántica de gran fuerza, con Gregory Peck y Audrey Hepburn en sus papeles principales; Las bicicletas son para el verano (1984), la enérgica cinta de Jaime Chávarri sobre el 18 de julio de 1936 en Madrid; De aquí a la eternidad (1953), de Fred Zinnemann, sobre el ataque japonés a Pearl Harbor en el verano austral, y De repente, el último verano (1959), de Joseph L. Mankiewicz, un filme feroz, cruel y hermosísimo que transcurre en la Nueva Orleans de 1937 en la estación más cálida del año.