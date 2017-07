Estamos en periodo de vacaciones y son muchas las familias que organizan sus vacaciones con la preocupación de dejar sus viviendas sin protección y temiendo la desagradable de los cacos.

Para saber como proteger nuestras casas de forma segura y sin grandes costes, nos ponemos en manos de expertos profesionales como son en la empresa CONTROL VISIÓN, con dilatada experiencia en la implantación de sistemas de seguridad antirrobo, domótica, automatizaciones de todo tipo, control de presencia, circuitos cerrados de televisión, redes informáticas y cualquier actividad relacionada con las telecomunicaciones y los sistemas de seguridad.

José Manuel González, administrador de la empresa, nos informa de que lo mejor en tiempo de vacaciones en seguir las recomendaciones de la policía, pudiendo acceder a las mismas a través de la página www.policia.es/consejos/ consejos.html, en la que se nos ofrecen medidas como no dejar objetos de valor ni dinero, no divulgar la ausencia, o no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada.

Si queremos estar más seguros, la opción ideal es contactar con CONTROL VISIÓN, ya que esta empresa cuenta con una amplia gama de servicios de seguridad que no suponen un gran coste para la economía familiar.

Para José Manuel González, una de las medidas más acertadas es la de instalar una alarma con sonido exterior que ellos ofrecen si cuotas, con mantenimiento anual. Este experto nos deja claro que a pesar de que hay empresas que aseguran que la alarma sonora no es legal, si, lo es, y además es muy efectiva ya que reduce enormemente el tiempo de actuación para impedir que los cacos logren su objetivo.

Otra de las opciones es la de instalar un circuito cerrado de TV con visión remota en PC, Smartphons, etc, una medida que además de tener segura nuestras casas, nos permite estar al tanto de las personas mayores o menores que estén a nuestro cargo.

La empresa también ofrece servicios de videoporteros locales IP, que desde cualquier lugar nos permite conocer quien está llamando a nuestra puerta.

En los últimos años, en la comarca norte son muchos los comercios y negocios que han recibido la visita de los cacos. Para este sector, CONTROL VISIÓN cuenta con lo último en tecnología consistente en un dispositivo de seguridad que llena el local de humo impidiendo el robo.

Otro sector muy afectado por los robos en la comarca, es el agrícola, para el que se cuenta con servicios de vigilancia a distancia. Para este sector, la empresa también oferta servicios de riego controlando, a distancia.

Para la empresa, uno de sus mayores logros es el hacer llegar a los hogares rurales, cuya ubicación carecían de infraestructura cableada, el acceso a Internet y a la Televisión Digital Terrestre mediante radioenlaces en el primer caso y enlaces vía satelite en el segundo, ya que también oferta servicios de telecomunicaciones, que se completan con hilo musical y sonido ambiental.

CONTROl VISIÓN cuenta con sede social en Gáldar, en la calle Almacigo nº 12 en El Agazal, telf 619 037 606, y dispone de un taller dotado de herramientas de diagnóstico y análisis además de un equipo humano altamente cualificado y formado.