Ahora se encuentra en uno de sus mejores momentos como artista después de un pequeño parón profesional por su doble maternidad, Davinia Gloria González (Las Palmas de Gran Canaria-1981) vuelve a los escenarios con un su gira MUCHO POR CANTAR

Aunque tampoco abandonó del todo su doble faceta de cantante y compositora, durante ese periodo mantuvo una serie de colaboraciones como solista con el proyecto Cancionero Isleño, un proyecto audiovisual y musical dirigido a escolares para acercar de forma amena y directa el patrimonio natural, cultural y paisajístico a través de historias y personajes, una iniciativa de la que la artista afirma “sentirse muy satisfecha”.

Para el concierto que ofrecerá en el Cicca Davinia Gloria hará un recorrido por algunas de las composiciones de sus tres primeros discos, Derecho a soñar (2000), integrado por diez temas firmados por ella y del que se extrajo el single Frente a Frente, tema con el que comenzó su carrera como intérprete; Se cumple un sueño (2001) y el tercer LPTe regalo (2005), con una serie de composiciones escritas junto al productor madrileño Fernando Villar. Ese recorrido por los tres discos irá acompañado por temas inéditos que presentará en el concierto junto a una banda compuesta por cuatro músicos -guitarra, bajo, teclados y batería- y bajo la dirección musical de Alexis Canciano. También, en algunos temas, participará un pianista acompañado de la voz de la artista.

“Estoy deseando volver al directo y muchas ganas de enfrentarme a mis canciones, no a las versiones que están tan de moda. Me encuentro con fuerza para subirme a un escenario y ofrecer lo mejor de mi a los fans que siempre me han reclamado. Además, guardo sorpresas que sorprenderán”, declara Davinia Gloria.

Durante varios años la cantante reside en Madrid compaginando la carrera de Empresariales y los estudios de teatro musical y canto. A su regreso a Las Palmas de Gran Canaria se dedica a su faceta de madre y al proyecto de innovación cultural creado por Víctor de la Nuez y Goretti González, Cancionero Isleño, poniendo su voz en los diferentes volúmenes y en las funciones de títeres, aportando sus conocimientos de empresariales en marketing y promoción, y captando acuerdos y colaboraciones con instituciones, marcas y empresas canarias. Además, colabora en algunos programas de televisión y comienza una etapa como locutora en Radio Faycan, en el programa El mostrador de Ezequiel López.

'Mucho por cantar' consta de alrededor de dieciseis canciones. La artista acaba de lanzar un vídeo clip titulado Prefiero Morir, una canción rescatada del disco Te regalo, en en que Davinia Gloria saca su lado más romántico, con toques de música mexicana, a ranchera al estilo pop, en una composición escrita por ella que habla de amor y despecho.