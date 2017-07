El XXIV Festival de FolKlore Isla de Gran Canaria arranca su andadura el viernes 28 en Santa María de Guía en el Auditorio Teatro Hespérides a las 20:00 h con la recepción oficial por parte del Alcalde Pedro Rodríguez de los grupos participantes en esta edición, Nawa Cita Apodya Pala de Indonesia, Grupo de Folklore de Ponta do Sol de Madeira, Agrupación FolKlórica Cultural Labrante de Arucas y la Agrupación Folklórica Estrella y Guía de Guía, anfitriona y organizadora del Festival, que se enmarca dentro de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de Guía.

En el transcurso de dicha recepción oficial se llevará a cabo la charla-coloquio “Tras las huellas de los antiguos canarios en Madeira” a cargo de los investigadores D. Pedro Brissón y D. Guillermo Sánchez, quienes en un interesantísimo trabajo de campo realizado en 2008 se desplazaron a Madeira y documentaron, precisamente en el noroeste de lsla, en el lugar conocido como “Punta de los Canarios” hoy Ponta do Sol, la presencia de los antiguos canarios apresados como esclavos y obligados a trabajar en aquellas tierras en la expansión del cultivo de la caña de azúcar y en los ingenios azucareros.

Se localizan en esta zona numerosos vestigios propios de la cultura aborigen de los antiguos canarios, cazoletas, molinos manuales de piedra, inscripciones, etc. Seguidamente tendremos la oportunidad de ver y escuchar la originariamente llamada “danza de los esclavos”, actualmente “baile de Ponta do Sol”, por el grupo madeirense, procedente de los aborígenes canarios esclavizados y llevados en el siglo XV a Madeira para trabajar en los ingenios azucareros, cuyo sonido musical se asentaba sobre la base de instrumentos de percusión (tambores) y los movimientos y variaciones que adoptan los bailadores, emulando movimientos propios de los engrilletados nativos, hombres y mujeres de las levas bajo el látigo y el grito por los ingenios y las haciendas madeirenses de los siglos XV y XVI, arrastrando sus grilletes y las cadenas e inclinados en sumisión sobre la tierra y su desventura. De esta manera, los movimientos y variaciones que adoptan los bailadores evolucionan en pasos cortos y lentos de las parejas, recordando que, en su origen, tenían los pies con grilletes y atados con cortas cadenas y que la postura o posición de la cabeza era baja (barbillas al pecho) mirando al suelo y el antebrazoderecho a la altura de los ojos, ya que no podían ni debían mirar a sus dueños y señores bajo pena del látigo. La escasez de información sobre la música y los bailes de nuestros nativos confieren una mayor importancia a este valioso vestigio cultural preservado milagrosamente fuera de nuestras islas, de una leyenda emotiva y visual incomparable.

Para tener alguna noticia de su más reciente exhibición en Canarias hemos de remontarnos al año 1970, a través del grupo “Povo da Camacha” que actuó en Arrecife de Lanzarote y en el Pueblo Canario de la capital insular grancanaria, siendo presentado este evento por el guiense Néstor Álamo, por entonces Cronista de Gran Canaria. Será el próximo domingo 30 de julio en la Plaza Grande del municipio cuando los grupos participantes en esta vigesimocuarta edición muestren su buen hacer folclórico a las 20:00 h de la tarde, previo un pasacalle de los grupos y el izado de las banderas de las comunidades invitadas en el frontis de la Iglesia parroquial. También podrá disfrutarse de las evoluciones de los grupos participantes en este XXIV Festival Nacional de Folclore el próximo día 1 de agosto en Agaete dentro de los actos programados en sus fiestas de la Virgen de las Nieves.