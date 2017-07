Los ecologistas firguenses manifiestan que “al consultar el programa de las fiestas 2017 nos encontramos con un acto que les ha sorprendido de manera nada grata, ya que se ha programado la elección de la reina de las fiestas, un evento que consideran machista, retrógrado, de otra época. Creían que al estar dotado ese ayuntamiento de una Concejalía de Igualdad esos conceptos estaban incorporados al ADN de la gestión municipal, pero ya ven que no, al convocarse un acto en el que se trata a las mujeres como “ganado”.

Entienden desde el colectivo “que se vulnera el artículo 14 de la Constitución Española que proclama la igualdad de toda la ciudadanía, con independencia de su sexo. Así lo entienden y por ello proponen suspender dicho acto para lograr la eliminación del concepto de mujer objeto y de estereotipos machistas”.

Según su parecer “los reinados de belleza propician la desigualdad entre las vecinas del municipio y que desde el Ayuntamiento de la Villa se fomenten no tiene nombre. La elección de reina y damas de las fiestas patronales es una supuesta costumbre –por suerte en Firgas olvidada desde hace muchos años, aunque ahora se pretenda regresar al pasado- que perpetúa la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. La institución local no puede promover actos de claro contenido sexista, que cosifican a la mujer, fomentan la discriminación y que debe ser el motor que impulse la igualdad de género en el municipio”.

“Lamentan que este tipo de actos tengan cabida en las fiestas del pueblo, y por ello es solicitan que de manera urgente se proceda a SUSPENDER el acto de elección de reina de las Fiestas, por considerar que se trata de un acto "sexista" con el que "se cosifica" a la mujer.

Por otra parte solicitan “ue se cree una Comisión o Consejo Municipal de Igualdad, para que actos del pasado como este no vuelvan a colarse en los festejos populares y que se depuren responsabilidades sobre estos hechos y sus responsables, ya que las administraciones públicas están para dar buen ejemplo a la ciudadanía, y para tratar de manera igualitaria a ciudadanas y ciudadanos”.

Además, La Vinca Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento firguense su protesta porque en las fiestas de San Roque 2017 “se ha privado a los colectivos sociales de poder participar y aportar ideas y sugerencias, como si pudimos hacer el pasado año 2016, considerando que este tipo de actitudes anti participativas lo único que consiguen es disminuir la democracia en la Villa del Agua”.

El pasado año “desde el colectivo se llevaron a cabo varias actividades incluidas en el Programa de las Fiestas de San Roque, colaborando al engrandecimiento y participación en las mismas, las mismas se aportaron tras la invitación a aportar propuestas. Para este 2017, y pese a tener actividades programadas, no las hemos podido realizar dado el “sectarismo” de la Concejalía de Festejos y su falta de fomento de la participación ciudadana. Las Fiestas son del pueblo, y consideramos que todas y todos podemos aportar, pero parece que este año se han convertido en el “cortijo particular de alguien” y se ha decidido expulsar a colectivos, como es nuestro caso, sin explicación alguna. No entienden a que se debe este cambio de actitud de un año a otro por parte de la corporación municipal, pero si creen que se entra en una deriva preocupante. Lamentan que este tipo de situaciones se sucedan en nuestro municipio, y que no todas las sensibilidades tengan cabida en las fiestas del pueblo, y por ello es por lo que han solicitado explicaciones de los motivos por los que no se les ha permitido aportar y participar como colectivo firguense en las Fiestas Patronales de San Roque 2017. Confian en que este tipo de actitudes exclusionistas no se vuelvan a repetir, porque en pleno siglo XXI y en una democracia como la que vivimos este tipo de actitudes no son tolerables, ni ética ni estéticamente”.