El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha publicado el Decreto con las Bases para la Ocupación de Suelo Público con chiringuitos, puestos y atracciones de feria durante la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Nicolás de Tolentino.

El plazo de solicitud comienza este martes 1 de agosto a las 9:00 horas, finalizando a las 14:00 horas del 16 de agosto para los chiringuitos que sirvan bebidas exclusivamente y el que se instalará en la Feria de Ganado. El resto de puestos podrán presentar su solicitud hasta las 14:00 horas del 30 de agosto.

El decreto se puede consultar en la sede electrónica de la web municipal (https://laaldeadesannicolas.sedelectronica.es/info.0) o en el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento.

Cabe destacar que podrán formar parte los feriantes, sean personas físicas o jurídicas, que presenten la correspondiente solicitud según el tipo de licencia que deseen solicitar, conjuntamente con la documentación solicitada, en el registro general de Ayuntamiento, sito en la calle Real, nº 28-1ª planta, dentro del plazo y horarios establecidos para ello en las bases. Cualquier solicitud presentada fuera del plazo legalmente establecido en las presentes bases no será tenida en cuenta y se dará por anulada.

Asimismo, en la solicitud se ha de especificar el tipo de negocio o actividad a instalar y las medidas del mismo.

No se admitirán las solicitudes enviadas a través de correo electrónico, fax, etc., u otro medio que no sea el Registro General de este Ayuntamiento o bien a través de la Oficina de Registro Virtual Electrónico (ORVE) de cualquier otra Administración Pública que la haga llegar dentro del plazo establecido para ello. Asimismo se permitirá la entrada a través de buro fax.

PARCELAS

Según recoge el decreto el número de parcelas a sortear para instalar los Chiringuitos de Bebidas serán diez y se situarán en el carril de bajada de la Avda. San Nicolás.

El Ayuntamiento podrá tener en cuenta a los colectivos desfavorecidos, culturales o deportivos previo informe pertinente.

El resto de los puestos se ubicarán en lugar indicado por la Concejalía de Festejos en la Avenida San Nicolás.

Con motivo de la Feria de Ganado, el número de parcelas a sortear entre todas las solicitudes recibidas para instalar un Chiringuito de Comidas y Bebidas será de una, y se ubicará en la parcela que la Concejalía de Festejos destine para tal fin en la Avenida de San Nicolás.

El Día del Charco se licitarán seis parcelas para instalar los Puestos de Comida y Bebida, y se situarán en la calle Los Caserones, en las parcelas que la Concejalía de Festejos designe para tal fin. Para ello se tendrá en cuenta el orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento.

UTILIZACIÓN DE ALTAVOCES Y EQUIPOS DE MÚSICA

La música ambiental correrá a cargo de los propios feriantes, pero será controlada por el Ayuntamiento. No podrán emitir música cuyo nivel de sonido exceda los 85 decibelios, no pudiendo exceder los 65 a partir de las 22:00 horas, medidos desde cinco metros.

Para ello se realizarán las correspondientes comprobaciones por parte del personal destinado a tal fin por el Ayuntamiento (Policía Local y/o Director del Plan de Seguridad y Autoprotección de las Fiestas Patronales).