La Banda Municipal de Música "Joaquín Turina" del municipio de Arganda del Rey ogreció este jueves, un concierto en la Iglesia de Santiago de Gáldar con motivo de los actos de celebración del 150 Aniversario de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

La Banda "Joaquín Turina" interpretó obras de géneros variados como el pasodoble Certamen levantino , España Rapsodie, Goyescas, La boda de Luis Alonso, Banda Sucre, Comic Oberture, Sinatra in concert Benny Goodman memories o Can't take may eyes off you, recibiendo los calurosos aplausos del público asistente.

La Banda Municipal de Música "Joaquín Turina" es una excelente embajadora de Arganda del Rey en todos aquellos lugares que ha visitado y en las que ha dejado inolvidables muestras de su buen hacer. Por todo ello, en Pleno celebrado el 1 de octubre de 2008, aprobó, por unanimidad, la entrega de la Medalla de la Ciudad a la Banda Municipal de Música “Joaquín Turina” de Arganda del Rey.