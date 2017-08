El Centro Cultural de la Villa ha inaugurado la primera de las tres jornadas del ‘Ciclo Canarias Hoy’ en el que los invitados tuvieron la oportunidad de analizar la actualidad de la futura ‘Ley Electoral Canaria’ en el Parlamento de Canarias.

La totalidad de los invitados coincidieron en que todos los partidos creen necesario cambiar el actual sistema electoral a través de una Ley Electoral Canaria. Así, ese Pacto por la Democracia en Canarias permitirá eliminar las desigualdades existentes. Todo ello, basándose en tres fundamentos de trabajo: debe estar aprobada antes del año 2019, es necesario reducir las barreras electorales y debe mejorar la proporcionalidad del sistema.

Moderada por la periodista Ángeles Arencibia, la mesa de debate estuvo formada por Vicente Mujica, portavoz de Demócratas para el Cambio; Gabriel Corujo, diputado regional del PSOE; el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Felipe Afonso; la secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana; el secretario nacional de Desarrollo Ideológico y Estrategia de Coalición Canaria, Isaac Godoy; y el sociólogo, Miguel García de Celís.

Gabriel Corujo subrayó que “enlazar cualquier cambio del sistema electoral al Estatuto de Autonomía es un sistema de bloqueo que frenará la ley”. Por su parte, el portavoz popular en el Cabildo de Gran Canaria, Felipe Afonso, recordó que la idea que debe dominar es que “tenemos que trabajar en un nuevo sistema electoral porque si no, habremos fracasado”. Noemí Santana afirmó que el actual, “es un mal sistema electoral que ha dado lugar a malos gobiernos”.

Miguel García insistió en la necesidad de que deberá ser un sistema electoral de los ciudadanos y no de los territorios y mientras que no se supere la triple paridad “no habremos superado el problema”. Vicente Mujica recordó que los ciudadanos “somos los responsables de exigir a los representantes públicos que estén en la tarea de crear esta ley”. Finalmente, Isaac Godoy, recordó que el avance de autogobierno en estos años “es importante y la propuesta es que el cambio sea modificado por los canarios y no por los partidos de ámbito nacional”.

