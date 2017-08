El Museo Elder, vuelve a ser uno de los centros de gravedad de Cine+Food, el encuentro cultural con mayor proyección del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, el Cinemax del museo del Parque Santa Catalina acoge los ciclos Cine y deporte y Gastronomía cinema, que, como es marca de los programas de Cine+Food, despertarán el interés de públicos diversos.

No solo 18 horas (2017), de Pedro Cubiles Quintana, abre el ciclo Cine y Deporte, en el que colabora la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, a las 20.00 horas del jueves 31 de agosto. Este documental narra la gesta de Marcos Yánez, joven atleta canario de ultrafondo, que corre 120 kilómetros en solitario por Islandia. Seguido por Cubiles y su equipo a través de un terreno hostil e inhóspito, donde las condiciones climatológicas suelen ser extremadamente duras, Yánez convierte su reto en un alegato de la batalla con la leucemia y en un reconocimiento a la tenacidad de las personas que luchan contra esta enfermedad. El viernes 1 de septiembre las 18.00 se proyecta dentro del mismo ciclo Steve McQueen: El hombre y Le Mans, el documental dirigido por Gabriel Clarke y John McKenna y estrenado en 2015.

Steve McQueen, quiso hacer un largometraje sobre el prestigioso circuito de Fórmula 1 de Le Mans, con el que, a su posición como la más célebre estrella de Hollywood de los setenta, habría de sumar su estreno a lo grande como productor. Pero aquella fue una empresa llena de obstáculos: el director originario del filme, John Sturgis, dejó el proyecto, la empresa estuvo al borde de la bancarrota, hubo huelgas de actores y la película terminaría dirigida por otro director. Por si fuera poco, la obsesión de MacQueen con la película provocó la ruptura de su matrimonio y durante el rodaje el actor descubrió que estaba en el punto de mira de un famoso asesino. Con todo, el filme se estrenó y el documental de Clarke y McKenna reconstruye todas estas circunstancias.

Otro documental, Yo soy Bolt (2016), de los hermanos Gabe y Benjamin Turner cierra el sábado 2 de septiembre a partir de las 18.00 horas el ciclo Cine y deporte. El filme gira en torno a la vida del atleta jamaicano Usain Bolt, el más grande velocista de todos los tiempos, los altibajos en su carrera, sus nueve medallas olímpicas y las opiniones que vierten sobre él otros históricos deportistas como Pelé, Neymar y Serena Williams.

Cocinando en el fin del mundo, un viaje por la cocina gallega; la nueva y la tradicional, la de antes y la de después del plato, la de delante y detrás de los fogones, la del mar y la de la tierra, la del éxito y la del sacrificio, con este documental de Alberto Bahamonde estrenado en 2015 Cine+Food 2017 estrena el jueves 31 de agosto a las 18.00 horas el ciclo Gastronomía cinema. De la mano de cocineros y otros profesionales de los fogones, en el transcurso de la proyección los espectadores contemplarán un retrato realista de Galicia que intenta desentrañar el frágil equilibrio entre tradición y modernidad en un territorio plagado de contrastes, descubriendo sus múltiples facetas a través de uno de sus indicadores culturales más significativos: la gastronomía.

En principio, la cocina y el teatro no tendrían por qué estar unidos. Por suerte, lo que hace Mugaritz no es sólo cocina, y tampoco es teatro lo que hace La Fura dels Baus. Es quizás esa diferencia con sus respectivos mundos lo que les une. Se trata de dos equipos en constante evolución, cuyos timones han girado siempre en la dirección más creativa, más disruptiva y que, al mismo tiempo, más les obligara a crecer y evolucionar, impactando inevitablemente a todo aquel que participaba de su propuesta. Así como el furero reniega del escenario, el cocinero supera la muga en cada receta. De esta colaboración entre el famoso restaurante vasco y el célebre grupo teatral catalán nace Mugaritz, intuyendo el camino, un documental de Pep Gatell que se proyectará en la Cinemax del Museo Elder el viernes 1 de septiembre a partir de las 20.00 horas y que será presentado por el propio realizador, director artístico de La Fura dels Baus.

De las dos estrellas Michelín y otros muchos galardones del Mugaritz, Cine+Food 2017 salta el sábado 2 de septiembre a las 20.00 horas a un comedor social: el retratado en el filme El Teatro de la Vida (2016) de Peter Svatek. Claro que no se trata de un comedor social cualquiera sino uno dirigido durante la Exposición Universal de Milán de 2015 por Massimo Bottura, uno de los más grandes chefs del mundo. Como muestra el documental de Peter Svatek otros cuarenta grandes cocineros de todo el mundo se le unieron entonces para confeccionar platos exclusivamente con alimentos desperdiciados en los pabellones de la Expo. Estos fueron servidos en un teatro abandonado, convertido al efecto en comedor social y decorado con fantásticas obras de grandes maestros del arte italiano.

Y entre las cocinas de cuatro continentes que ofrecen la veintena de establecimientos que participan ese año en Cine+Food, el encuentro cierra el cicloGastronomía cinema con la proyección el domingo 3 de septiembre a partir de las 18.00 horas de Todo sobre el asado (2016), de Mariano Cohn y Gaston Duprat. Este documental incisivo constituye un acercamiento al asado, una comida pero también un ritual en Argentina, una de las principales señas de identidad del país al que, con una mirada a veces irónica y siempre heterodoxa los realizadores pasan por la parrilla crítica.

Esta octava edición Cine+Food cuenta con el apoyo de la concejalía de Presidencia, Seguridad y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Cabildo de Gran Canaria; la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias; Global. El encuentro consolida un modelo mixto de financiación en el que participan las empresas y entidades CEPSA, “te acerca tu música”, Tirma, Insular Canarias de Bebidas-Heineken®, la cadena Hoteles THe, Makro, RS Sonocom, Seven Up, La Provincia / DLP, Provital, Diverplay, Kalise, KIA y Cinesa.