La alcaldesa de Candelaria, Mary Brito, pregonó este viernes, las fiestas del Pino 2017, con un pregón con el que quiso mostrar el sentir de las fiestas en honor a la virgen del Pino.

La pregonera indicó que “siempre me he preguntado cuánto ha contribuido la Virgen a la unión de los pueblos de Canarias y cómo hubieran sido las relaciones entre nosotros sin su presencia. Cuando todavía hoy existen algunos interesados en ramas de lo social y político en separarnos, marcar diferencias y provocar pleitos trasnochados y superados inteligentemente en esta tierra, se me antoja una reflexión serena que siempre me ha llamado la atención”.

También señaló que “no creo estar equivocada cuando afirmo que debemos reconocer, sin complejos, que alrededor de nuestras Patronas y de sus Fiestas hay un clima atrayente que refuerza nuestra condición humana y nuestra razón de ser, que sacude nuestra raíz y nos empequeñece ante ellas. Una circunstancia que nos iguala a todos y evidencia nuestras fragilidades y grandezas. A mí, personalmente, estar ante la Virgen de El Pino o ante la Virgen de Candelaria me clava a mi tierra, a su historia, pero también, al futuro”.

Mary Brito manifesto que “mi deber como pregonera es advertirles todos estos eventos, invitarles a ojear cada párrafo del programa festivo para vivir todos sus actos en las mismas plazas y espacios que ya disfrutaron varias generaciones anteriores de terorenses y recordarles, desde la objetividad de quien viene de otra isla, que tienen ustedes la suerte de contar con unas de las Fiestas más importantes y destacadas de Canarias, cuidadas y mimadas por muchísimos profesionales, instituciones, voluntarios y ciudadanos de a pie, empeñados en que todo salga bien en su deber con la historia".

La pregonera finalizó su intervención asegurando que "las fiestas son un dechado de coordinación social, de complicidad indispensable, de engranaje de lo viejo y lo nuevo y de participación natural en las calles"

Texto íntegro del Pregón pinchando en la imagen inferior