Neruda (2017), de Pablo Larraín, abre el jueves 31 de agosto a las 20.00 horas el ciclo Chile, con el que Cine+Food 2017 ofrece una selección de notables películas de la producción reciente de este país y que inicia una tendencia que prolongará en las ediciones venideras con la revisión de otras filmografías latinoamericanas. Cinesa acogerá la proyección del ciclo Chile, como también de los ciclos Autor y Joyas de Festivales, LGTB+, Nuevos Autores y Clásicos en Verano. El Festival multidisciplinar Cine+Food ofrecerá todas las proyecciones en Cinesa CC El Muelle en Versión Original Subtituladas en Español (VOSE).

Cinesa CC El Muelle pone desde hoy las entradas a la venta para las proyecciones de Cine+Food a un precio simbólico de 2 euros en taquilla e internet. Con motivo de esta celebración, CC El Muelle y Cinesa ofrecen la promoción “2x1” y regalarán otra entrada para cualquier película de la cartelera a los espectadores que compren una localidad para Cine+Food. Solo tienen que solicitar en Gerencia de CC El Muelle (Primera Planta) la entrada de cine de regalo con el comprobante del ticket taquilla o el código de compra de internet hasta fin de existencias, para poder ver otra película de lunes a jueves en Cinesa CC Muelle.

El argumento de la película de Larraín gira en torno a la huida en 1948 de Chile, de Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, cuando el entonces también senador acusa al gobierno de González Videla de traicionar a los comunistas y éste a su vez ordena su captura. En su exilio, Neruda compone Canto general, una de sus obras más hondas.

El viernes 1 de septiembre representantes de la Film Comission Chile asisten al estreno absoluto en España del documental Los niños (2016), de Maite Alberdi, un acercamiento a un grupo de adultos con síndrome de Down que cobran salarios más bajos por hacer las mismas tareas que otros trabajadores sin minusvalías psíquicas. El impacto social del filme, que se pasa a las 22.00 horas (asistencia con invitación), ha sido de tal calibre en Chile que ha impulsado un cambio de legislación para proteger a este sector vulnerable de la ciudadanía. Su impacto cultural ha sido también enorme, al punto de que el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, el más importante del mundo en su género, le concedió el año pasado el Premio a la Mejor Dirección Femenina.

Rara (2016), de Pepa San Martín, abre el mismo ciclo el sábado a las 22.00 horas. Con Julia Lübbert, Emilia Ossandón y Mariana Loyola en sus principales papeles, su argumento gira en torno al mundo interior de la hija de una pareja lesbiana cuya condición queda en segundo plano. Sutilísima y compleja a la vez que militante, por su extraordinaria calidad, Rara fue reconocida el año pasado en el Festival de San Sebastián con el Premio a la Mejor película latinoamericana.

A los paladares más exigentes Cine+Food 2017 les ofrece, también dentro del ciclo Chile, el documental Las plantas (2015), de Roberto Doveris, que se proyecta el domingo 3 de septiembre a las 22.00 horas con la colaboración de la Fundación Chile. Con Violeta Castillo, Mauro Vaca, Ernesto Meléndeze Ingrid Isensee en su reparto, la película se concentra en la historia de una joven que ha de hacerse cargo de un hermano en estado vegetativo. Devoradora de cómics, una de estas publicaciones que descubre por casualidad le cautiva con su relato sobre una invasión de espíritus vegetales que tienen poderes para apropiarse del cuerpo humano.

Bar Bahar. Entre dos mundos (2016), de Maysaloun Hamoud, inaugura el jueves 31 de agosto a las 18.00 horas el ciclo Autor y Joyas de Festivales, una ventana a cinematografías de difícil distribución de países diversos y que se caracterizan por sus lenguajes rompedores, a veces muy divergentes de los cánones occidentales. Galardonada el año pasado en el Festival de Toronto con el Premio NETPAC (Mejor film asiático), Bar Bahar. Entre dos mundos,protagonizado por Mouna Hawa, Shaden Kanboura y Sana Jammalieh es un drama que gira en torno a tres mujeres palestino-israelíes que se trasladan a vivir Tel Aviv para liberarse del rigor de la tradición islámica. Un acercamiento a un segmento de la ciudadanía palestina poco representada en el cine que, por su incisión crítica y sus penetrantes retratos, deja al espectador clavado en la butaca.

Ese mismo día en el mismo ciclo, pero a las 22.00 horas se proyecta Lady Macbeth de William Oldroyd, filme inspirado en la novela Lady Macbeth de Mtsensk, de Nikolái Leskov, basada a su vez en el Macbeth de Shakespeare. Con Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis y Naomi Ackie en su reparto actoral, este drama que transcurre en la Gran Bretaña rural de mediados del siglo XIX deja boquiabierto al público con su incursión como un cuchillo en las tensiones clasistas, racistas y sexistas de su tiempo. Por ello ha sido reconocido con múltiples galardones, entre ellos el Premio FIPRESCI del Festival de Cine de San Sebastián.

El viernes el ciclo Autor y Joyas de Festivales ofrece una sesión triple que comienza con Después de nosotros (2016), de Joachim Lafosse, conBérénice Bejo, Cédric Kahn, Jade Soentjens, Margaux Soentjens y Marthe Keller en sus principales papeles. Un relato devastador sobre un proceso de separación matrimonial, filmado con extrema perspicacia. A la misma hora en otra sala de Cinesa se proyecta Frantz (2016), de François Ozon. Con Paula Beer, Pierre Niney, Johann von Bülow y Marie Gruber en su elenco de actores, el argumento de este filme rodado en blanco y negro gira en torno a una mujer que visita diariamente la tumba de su novio, un alemán caído en la I Guerra Mundial, hasta que conoce al francés que lo mató y se enamora de él. Im-pres-cin-di-ble. Cierra la jornada Toni Erdmann (2016), de Maren Ade, que se proyecta a las 22.00 horas. Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy Russell y Trystan Pütter encabezan el reparto de esta tragicomedia alemana que, como ha señalado la crítica, induce a “mirar con mejores ojos las tiendas de artículos de broma”. Un emblema de la filmografía europea reciente que fue reconocido por ello con los galardones a la mejor película, al director, al guión, al actor y a la actriz en los Premios del Cine Europeo, además de con el Premio FIPRESCI del Festival de Cannes.

Una gema del cine de animación para adultos, La tortuga roja (2016), de Michael Dudok de Wit, abre el sábado 2 de septiembre a las 18.00 horas el ciclo Autor y Joyas de Festivales para desplegar ante los asistentes a esta edición de Cine+Food su poderosa belleza. Esta película muda sobre un náufrago en una isla desierta poblada de tortugas es de las que resuena en la memoria mucho tiempo después de su visionado. En esta jornada el ciclo se cierra a partir de las 22.00 horas con la proyección de Elle (2016), de Paul Verhoeven. Ganadora del Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera y el Globo de Oro a la Mejor Actriz-Drama (Isabelle Lupert) y los Premios César a la Mejor Película y la Mejor Actriz (la propia Luppert), la película, que cuenta también en su reparto conLaurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling y Virginie Efira, supone el reencuentro de Paul Verhoeven con la filmografía europea después de dirigir para Hollywood títulos tan célebres como Instinto básico.

Autor y Joyas de Festivales concluye el domingo con la proyección a partir de las 18.00 horas de Okja (2017), de Bong Joon-ho. Esta producción coreana que protagonizan Ahn Seo Hyun, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal y Paul Dano relata la historia de Okja, un gigantesco cerdo cuidado en una granja de montaña por la pequeña Mija hasta que una multinacional intenta llevárselo a Nueva York. Su enorme extrañeza hace de Okja una película que no deja indiferente a nadie.

El ciclo LGTB+ es un espacio de reflexión que se impulsa con el respaldo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el que se abordan cuestiones que conciernen a este colectivo, pero en clave de vida cotidiana, sin tópicos de ningún signo. Para ello se ofrecen películas de gran calidad en formato documental o de ficción que contribuyen a la normalización de las distintas orientaciones sexuales pero que se alejan de lo panfletario o el relato convencional.

El documental Chavela (2017), de Catherine Gould y Daresha Kyi, abre el jueves 31 de agosto a las 18.00 horas el ciclo LGTB+ para mostrar el retrato de una artista fuera de serie que fue siempre abiertamente lesbiana en su existencia y que así lo manifestó en las letras de varias de sus composiciones. Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, Miguel Bosé o Laura García-Lorca son algunas de las figuras que desfilan por este filme que cautivará no solo a la legión de seguidores de la artista sino a los amantes del cine de calidad en general.

LGTB+ se reanuda el sábado 2 de septiembre a las 18.00 horas con People you may know (2016) del grancanario Juan Carlos Falcón. Afincado actualmente en Estados Unidos, país de producción de esta película, Falcón arma en ella una historia con pinceladas autobiográficas de un grupo de amigos de Los Ángeles que rondan la cuarentena y que tienen que afrontar un quebradero de cabeza cuando Delia se queda embarazada de su mejor amigo, Joe, también gay. Sean Maher, Andrea Grano, Mark Cirillo y Nacho San José son los actores principales de este filme íntimo, de bajo presupuesto y con un extraño poder atractor.

Una película tan insólita como delicada, Moonlight (2016), de Barry Jenkins, cierra el domingo a partir de las 18.00 horas el ciclo Ciclo LGTB+. Protagonizada por Trevante Rhodes, Naomie Harris, Mahershala Ali y Ashton Sanders, esta historia de un afroamericano de Miami, hijo de una drogadicta y en conflicto con su comunidad por su inclinación sexual, commovió al jurado de los Oscar, al punto de que le concedió tres estatuillas: Mejor película, Guión adaptado y actor de reparto (Mahershala Ali).

El ciclo Nuevos Autores se inaugura el viernes 1 de septiembre a las 20.00 con Julie (2016), de la grancanaria Alba González de Molina, que estará presente en el acto. Con él Cine+Food da cauce a su vocación de ser una plataforma promocional de los nuevos talentos cinematográficos canarios y nacionales y es por ello también que éste será un ciclo permanente en las futuras ediciones de Cine+Food. Julie, protagonizada por Marine Discazeaux, está rodada en una ecoaldea de León con recursos mínimos, ajustados a la voluntad de verdad de la realizadora, la que hizo que fuese seleccionada para la sección oficial del Festival de Cine de Málaga.

Nuevos autores concluye el domingo 3 de septiembre con una sesión doble. A las 20.00 horas el público de Cine+Food 2017 podrá disfrutar de Pieles(2017), de Eduardo Casanova, con Candela Peña, Carmen Machi y Jon Kortajarena en su elenco actoral. Esta comedia negra, presentada también en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, gira en torno a las existencias de dos personas que por su apariencia física se ven obligadas a esquivar a la sociedad. A la misma hora se proyecta también Los últimos de Filipinas (2016), de Salvador Calvo, un relato filmado protagonizado por Luis Tosar, Álvaro Cervantes,Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Carlos Hipólito y Eduard Fernández que transcurre durante el sitio de Baler, en el que resiste un núcleo de militares españoles durante la guerra en la colonia con los estadounidenses y los propios filipinos. Sergio Calvo asistirá a la presentación de su filme, preseleccionado para representar a España en los Goya.

La oferta de Cine+Food 2017 en Cinesa se cierra con el ciclo Clásicos en verano que permitirá volver a ver en pantalla grande, y en versión original subtitulada, películas imprescindibles como Vacaciones en Roma (1953), de William Wyler (jueves 31 de agosto, 22.00 horas); De aquí a la eternidad (1953), de Fred Zinnemann (sábado 2 de septiembre, 20.00 horas) y De repente, el último verano (1953), de Joseph L. Mankiewicz (domingo 3 de septiembre, 22.00 horas).

