Veinte cocinas del mundo se citan entre los próximos jueves y domingo en el parque Santa Catalina -junto al Museo Elder y el edificio Miller- en el marco de Cine+Food 2017, que tiene en la gastronomía internacional a precios populares una de sus marcas. Hoy, en el Mercado del Puerto, los cocineros, reposteros y cockteleros que participan en esta octava edición del encuentro dieron a degustar a autoridades, patrocinadores y medios las especialidades que ofrecerán al público. Al acto acudieron Sergio Millares, concejal de Participación Ciudadana y Distrito Puerto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Raúl García, consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria; e Isaac Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Esta octava edición Cine+Food cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Cabildo de Gran Canaria; las Consejerías de Cultura y de Agricultura del Gobierno de Canarias. El encuentro consolida un modelo mixto de financiación en el que participan las empresas y entidades Cepsa, a través de su programa para Canarias “Cepsa te acerca tu música”, Tirma, Insular Canarias de Bebidas-Heineken® y Makro.

Por otra parte, otras empresas se han unido a esta celebración como la cadena Hoteles THe, RS Sonocom, Seven Up, La Provincia / DLP, COPE, Provital, Diverplay, Kalise, KIA y Cinesa.

Uno de los grandes reclamos de esta nueva edición del encuentro cultural, uno de los de mayor proyección de cuantos se realizan en verano en Las Palmas de Gran Canaria, es la incorporación de nuevos países. Así Etiopía comparece por primera vez y lo hace con la caseta del restaurante Piccolo Kefto, que ofrece platos que invitan a un extraordinario viaje a través del paladar como el yefuel tebs (cabra frita con verduras), la sambussa de ternera con garbanzos o el estofado de lentejas con cúrcuma.

Francia, otro de los países que se estrenan en esta edición, concurre a través de la Creperie Le Monde, que trae sus celebrados crepes salados y dulces y un suculento plato de fusión: el snack de hummus casero con crudités. El otro país que hace su primer acto de presencia en el encuentro es Tailandia, tierra de refinadísima cocina, como podrán comprobar quienes se acerquen por la caseta de Bohemia Suites & Spa y den buena cuenta de un pat nai, una khaw soi, un satay de pollo o una tortilla de carne, chile y albahaca preparados por Juan Bertolín y Mikel Portugal, subcampeones del Campeonato Regional Absoluto de Cocineros de Canarias, GastroCanarias 2017.

Otros países repiten en Cine+Food 2017 pero lo hacen a través de nuevos restaurantes. Así Italia lo hace con Il Secreto di Puccinela, regentado por una pareja napolitana que se ha convertido en el restaurante italiano de la ciudad más frecuentado por los oriundos de ese país. Entre sus reclamos, la pizza frita montanara, la parmiggiana napoletana y las croquetas, papas y verduras cuopo. También comparece de nuevo Estados Unidos, esta vez a través del Rockabilly Burguer Bar, que demostrará a que sabe una hamburguesa american classic de reglamento o una hamburguesa jugosa hecha con todas las de la ley.

La marroquí, otra de las cocinas más reputadas del planeta, está presente en esta ocasión a través de la Terraza Amira, que ha adquirido gran reputación entre los sibaritas locales con sus pinchos morunos de pollo o ternera, su cuscús con pollo, ternera o cordero y su delicadísima pastela de pollo. Y lo dicho de la cocina marroquí se puede predicar de la japonesa, que tiene igualmente un puesto de honor en el panorama gastronómico mundial. Aguayo porta esta vez la bandera del País del Crisantemo en el Parque Santa Catalina con gyozas, tallarines con gambas, pollo panko con mahonesa de wasabi y sushi variado.

Otros locales prestigiosos, que contribuyen desde hace años a que Las Palmas sea un referente de primer orden por su oferta gastronómica internacional, vuelven a su cita ya habitual con Cine+Food. Es el caso del Club Hindostánico, que acude con platos de obligada degustación como el pollo tikka, los garbanzos con curry, la verdura rebozada, el nan kima de pollo o vegetal y el arroz con pollo. También asociado ya al espíritu de Cine+Food se encuentra el mexicano Con limón y sal, que, entre otras delicias, ofrece mole poblano, totopos tres salsas y burritos.

El Churrasco, otra de las instituciones gastronómicas de Las Palmas de Gran Canaria, es igualmente un referente habitual de Cine+Food. Una vez más este establecimiento ofrece sus extraordinarios chorizos parrilleros al chimichurri, sus hamburguesas angus Buenos Aires y sus pepitos norteños. Hay más restaurantes latinoamericanos como ¡Oh! Qué bueno, que despliega en Santa Catalina sus secretos en la confección de delicias venezolanas como las arepas, las mini empanadas, la cachapa y los tequeños.

Tres cocinas nórdicas, la danesa, la sueca y la noruega, se ofrecen juntas en el Skandi Tapas con platos que hacen segregar saliva con tan solo nombrarlos como el isterband, los rolls de salmón, los arenques ahumados o el estofado de ciervo, y habrá más presencia oriental con la caseta del coreano Kim’s Pojamgmacha, en la que el cocinero canario Javier Navarro Arévalo y el coreano YoHwan Go Kim instalarán durante mucho tiempo en la memoria de quienes los prueben los sabores del guao bao de panceta de cerdo marinada en salsa gochujang con zanahorias y pepinos encurtidos, y del guao bao de costilla deshuesada a baja temperatura con hoisin, cebolla roja y apio encurtido.

Las hamburguesas, la salchicha Frankfurt y las salchipapas son el santo y seña del restaurante alemán ¡Oh! Qué bueno, mientas que Ají, limón y canela, embajador en Cine+Food 2017 de la cocina peruana, una de las que ha logrado mayor proyección global en los últimos años, tentará a los asistentes con ceviche, tamal y causa limeña.

De obligada visita también la caseta del Café Regina, representante de Colombia, para zamparse en ella un tamal tolimense o una arepa de choclo, y la del portugués Bom Gosto Gastro Bar, donde los bolinhos de bacalhau, los rissóis de bacallahu y la bifana aguardarán a las bocas más refinadas.

Como es tradición en Cine+Food, la cocina española y canaria tiene una presencia acentuada con dos magníficos restaurantes: el Rolling Cuisine by Tradiction, en cuya caseta Ángel Palacios, ganador de una estrella Michelín en su paso por Madrid y ahora afincado en Gran Canaria, despliega el poder atractor de sus hamburguesas de cochino negro y su pulpo con espuma de papa, y I Love Food Gastrocanarias Fusion, que instalará mucho tiempo en el paladar de quienes los que prueben su perrito de cochino negro y ensalada wakame, su pan bao de atún con brotes tiernos y siracha y su ensaladilla de aguacate, mango y bonito. Como remate de la oferta anterior, la Gran Terraza Lolita Pluma ofrece suculentos postres: sus tartas, su afamado brownie con nueces y su frappe Oreo elaborados por la experta repostera Loreta Ellingson.

El arte de la cocktelería es santo y seña de Cine+Food que en esta edición cuenta con un espacio dedicado a destilados representado por las marcas locales Ron Aldea y Vodka Blat. Además, Raimondo Palomba, bar manager del Lounge Atelier, deleita a los asistentes con su selección de cockteles, entre los que sobresale el Canarias colada. Así mismo, Tara Rivero, bartender del Mumbai Sunset bar, prepara una selección de cócteles con vodka Blat.

Divertir, deleitar y educar. Sobre estos pilares se asienta la filosofía de Cine+Food que de nuevo ofrece en un espacio formado por dos carpas junto al Museo Elder sus solicitadísimos talleres de cocina, coordinados en esta ocasión por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Gran Canaria (ACYRE Gran Canaria), presidida por Thomas Leeb, chef ejecutivo del Hotel Santa Catalina, y que en sólo seis meses ya alcanza más de un millar de miembros.

Cada tarde chefs de distintos establecimientos grancanarios celebran tres talleres: uno a partir de las 17.30 horas dirigido a los niños y otros dos orientados a los mayores. Para el público infantil los habrá de chupa chups de hamburguesa, cookies, sushi y pizzas piruleta y para el adulto de platos dedicados a producciones fílmicas incluidas en la programación como El chef viajero, La sirenita, La niebla y la doncella, Moonlight y De repente el último verano.

Los talleres serán impartidos por cocineros como Inti Ramsés, de El Caserón del Cortijo; Tomás Sánchez, de la Asociación de Cocineros Mojo Picón; Wolfgang Groubauer, chef ejecutivo del Hotel Seaside GL y Heliodoro Medina, profesor del ICFP Villa de Agüimes. Cada día a las 12.00 horas habrá además un programa con charlas sobre cocina.

Raúl García, consejero del Cabildo de Gran Canaria, declaró que a través de la Gran Canaria Film Commission se vuelve a apoyar a Cine+Food en su intento de contar con los directores más importantes del panorama nacional. En esta edición Andrés M. Koppel y Salvador Calvo no sólo presentarán sus películas sino que aprovecharán su estancia en Gran Canaria para conocer las próximas novedades de la isla con respecto a los futuros platós audiovisuales y, realizar localizaciones para nuevos proyectos. A su vez, mantendrán sendos encuentros con cineastas y publico canario donde se podrán intercambiar opiniones y responder a las dudas planteadas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, dirigida por Narvay Quintero, destaca el proyecto Cine+Food como un elemento para vincular la gastronomía y el producto local, que desaa incorporar en la cesta de la compra y cocina de manera decidida, porque –afirman- “genera paisaje, protege nuestro territorio y permite a quienes lo producen obtener una renta digna por su trabajo". Cine+Food será el escenario en el que se van a estrenar las primeras imágenes del documental El Chef Viajero, un proyecto del Gobierno de Canarias para poner en valor el producto local mediante la cocina de vanguardia. "Son varios los cocineros que han participado ya en el proyecto", ha informado, como Martín Berasategui, Pepe Rodríguez, Paolo Casagrande, Erlantz Gorostiza o Diego Guerrero. Cocineros locales han ejercido de guías de excepción para darles a conocer estos productos.

Se han elaborado ya los capítulos sobre La Gomera, Tenerife (dos episodios), Lanzarote y el primer episodio de Gran Canaria. El consejero ha manifestado que los próximos que se van a grabar son el dedicado a Fuerteventura (esta semana), el segundo episodio de Gran Canaria (a finales de septiembre), La Palma (octubre) y El Hierro (antes de que de año). De forma paralela se ha empezado a negociar su futura emisión para toda España y en canales de países principalmente de Europa, muchos de ellos emisores de turistas al Archipiélago.