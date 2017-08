Dentro de las actividades de Salud y Medio Ambiente desarrolladas en el marco de la Bandera Azul en la playa de Sardina, los Socorristas y Voluntarios de Cruz Roja Española impartieron el pasado sábado 26 de agosto un taller con el título “Este verano cuida el medio ambiente, quiérete mucho”.

Durante el taller se introdujo a los usuarios de la playa (más de 20 personas se acercaron a las demostraciones) en las nociones básicas del socorrismo en playas, haciendo especial hincapié en las técnicas de Reanimación Cardio-Pulmonar.

Por otro lado, se ha repartido folletos y se ha incidido en consejos sobre la gestión de residuos en la playa (colillas, botellas, papeles, etc.) y sensibilización medioambiental (no arrojar objetos al agua, cuidado con los envases de vidrio, uso de jabones y aceites en las duchas, etc.). Para terminar, se incidió en la necesidad del respeto al medio ambiente (por ejemplo, acudiendo al servicio antes de tomar un baño) y en la frágil vulnerabilidad de los sistemas costeros.