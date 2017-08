Cine+Food 2017, el certamen que propicia el encuentro entre el cine más exigente y la gastronomía de varios continentes celebra el próximo jueves, su día inaugural, el primer showcooking de su programa y lo hace con un invitado de excepción: Jorge Brazalez. A partir de las 18.30 horas en el Escenario Estrella Heineken del Parque Santa Catalina, el ganador de MasterChef 2017 cocinará uno de los platos que le hicieron triunfar en el famoso concurso de Televisión Española y lo hará con productos que habrá adquirido por la mañana en los mercados de la ciudad. Antes que cocinero, Brazalez no fue fraile sino futbolista y jugó como delantero en Las Palmas Atlético, de modo que elshowcooking del joven granadino será un reencuentro con la ciudadanía insular, a la que si antes deslumbraba con la destreza de sus pies ahora lo hace con la pericia de sus manos.

El viernes el Showcooking Estrella Heineken está protagonizado por un artista de los fogones ganador de una estrella Michelín. Ángel Palacios, que obtuvo este reconocimiento cuando llevaba la cocina del restaurante madrileño La Broche, está afincado en Gran Canaria, donde es titular de Saboréalo By Traddiction del Mercado de Vegueta. En él, como hará el viernes en su showcooking, ahonda en su filosofía de la “traddiction”, tradición y adicción, mediante una cuidadosa innovación a partir de la mejor herencia de la gastronomía vernácula.

Manuel Tenllado, coordinador de alimentos y bebidas en Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias S.A.), ocupa el viernes el espacio Showcooking Estrella Heineken. Conocido como el Chef del Arroz en Canarias, lo que Tenllado preparará ante la concurrencia de Cine+Food es un secreto que solo develará cuando comience su actuación, aunque se puede adelantar que será alguno de los platos que se sirven diariamente en los establecimientos de Hecansa en Gran Canaria y Tenerife.

Cierra este programa el domingo el cocinero austriaco Thomas Leeb, chef ejecutivo del Hotel Santa Catalina, poseedor de dos soles Repsol y varias menciones en la Guía Michelín, que comparecerá en el ShowCooking Estrella Heineken en su calidad de presidente de Acyre Canarias (Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias). Leeb también mantiene en el misterio el plato que preparará ante el público. Quizá sea el langostino real de Ingenio, que le ha encargado en varias ocasiones la Casa Real, quizá otro de sus platos estrella.

Además de los showcookings, y junto a su oferta estrella de cocina de veinte países repartida en distintas casetas en el Parque Santa Catalina, Cine+Food 2017 ha confeccionado así mismo un programa de charlas y masterclass gastronómicas que el viernes a las 12.00 horas en el Museo Elder será abierto por Jorge Brezales. Éste mantendrá un encuentro con profesionales y aficionados de la cocina en el que hablará sobre sus preferencias, sus intuiciones y sus descubrimientos.

En la misma línea de divertir, deleitar y educar, los tres pilares sobre los que se asienta Cine+Food, el sábado a las 12.00 horas Manuel Tenllado se subirá al escenario del Museo Elder con todas sus horas de vuelo como formador de cocineros para encontrarse con los jóvenes que comienzan o desean introducirse en el noble arte de la cocina. Y el domingo, a las 12.00 horas, en el mismo recinto, Thomas Leeb pondrá el broche de oro a este programa con una charla sobre las cuestiones que hacen que para él, más que una profesión, la cocina sea una pasión.

Más de 200 plazas para los talleres de cocina

Los solicitadísimos talleres de cocina de Cine+Food no van a faltar tampoco en esta edición. Bajo las dos carpas unidas junto al Museo Elder, este programa, que coordina ACYRE Gran Canaria, será inaugurado el jueves por Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Cocineros Mojo Picón y vicepresidente de ACYRE Gran Canara, que impartirá tres talleres. El primero enseñará a niños de entre seis y doce años a elaborar chupa chups de hamburguesa. Seguidamente, y como reconocimiento a la première de la serie documental El Chef Viajero, cocinará con los asistentes adultos pez rey en tres texturas y saquitos de cangrejo rey grancanario con culis de manga de Mogán.

El viernes llevará el peso de los talleres Inti Ramés, chef de El Caserón del Cortijo que iniciará a los más pequeños en los más profundos secretos de la pizza piruleta para seguidamente elaborar con los adultos Bajo el mar y El escenario del crimen, platos con los que rendirá tributo a dos películas incluidas en el programa de proyecciones de Cine+Food: La Sirenitay La Niebla y la Doncella,

Fabián Maldonado, chef ejecutivo de Cine+Food 2017 y finalista de las últimas ediciones de Madrid Fusión y GastroCanarias, enseñará el sábado a los niños a hacer cookies para ceder el testigo luego a Wolfgang Groubauer, chef del hotel Seaside GL, que iniciará a los adultos en algunos de los secretos de la alta cocina que elabora en este establecimiento.

Cierra este programa el domingo Heliodoro Medina, profesor del ICFP Villa de Agüimes que llevará a los niños de viaje por la cocina nipona con “En sushi ando”, para luego sumar a los mayores a su tributo a dos películas que se proyectan en esta edición de Cine+Food con la elaboración de los platos Moonlight y De repente el último verano. La oferta de plaza para los talleres suma un total de doscientas: sesenta para niños (quince diarias a partir de las 17.30 horas) y ciento veinte para adultos (treinta diarias, a las 19.30 y a las 20.30 horas). El acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo.

Hoy en la sede del diario ABC, el coordinador de contenidos gastronómicos de Cine+Food 2017, Javier Suárez, y el subdirector de Información del diario, José Ramón Alonso, presentaron en Madrid el programa de este encuentro cultural, uno de los de mayor proyección de cuantos se celebran en verano en Las Palmas de Gran Canaria. Junto a ellos estuvieron el cocinero canario Safe Cruz, que renueva el recetario insular en la capital del Reino a través de su establecimiento, Gofio, y el realizador tinerfeño Andrés M. Koppel, que asistirá al pase especial en Cine+Food de su última película, La niebla y la doncella. En el transcurso del acto Cruz declaró que “Gran Canaria es una potencia gastronómica absoluta y Cine+Food le está dando alas para que se ponga en el sitio que se merece”. Koppel por su parte afirmó que “es un privilegio que mi película se presente en este maravilloso encuentro y tengo muchas ganas de ver que opina el público canario sobre esta historia que discurre en nuestras islas”. Basado en la célebre novela del Premio Nadal y Premio Planeta Lorenzo Silva, el filme de Koppel, que tendrá un pase especial en Cine+Food el sábado a las 20.00 horas, está rodado en escenarios de La Gomera, donde transcurre parte de la trama del libro. Aura Garrido, una de sus actrices protagonistas, asistirá también al pase especial.

Las dos marcas de Cine+Food, las que le hacen ocupar un lugar principal en la agenda de residentes y visitantes cuando se celebra son la cultura gastronómica y la cultura cinematográfica. Por lo que toca a la primera en esta edición el encuentro ofrece a través de las casetas de los restaurantes participantes gastronomía de veinte países, entre ellos Etiopía, Francia y Tailandia, que se incorporan por primera vez. El cine incluye los estrenos de Verano 1993, de Carla Simón; Bajo la rosa, de Josué Ramos; Los niños, de Maite Alberdi, y Pieles, de Eduardo Casanova, además de un resumen de los capítulos rodados hasta ahora de la serie documental El chef viajero.

Esta octava edición Cine+Food cuenta con el apoyo de la concejalía de Presidencia, Seguridad y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Cabildo de Gran Canaria; la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias; Global. El encuentro consolida un modelo mixto de financiación en el que participan las empresas y entidades CEPSA, “te acerca tu música”, Tirma, Insular Canarias de Bebidas-Heineken®, la cadena Hoteles THe, Makro, RS Sonocom, Seven Up, La Provincia / DLP, Provital, Diverplay, Kalise, KIA y Cinesa.