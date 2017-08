El filme protagonista por excelencia de la temporada, La ciudad de las estrellas. La la land, de Damien Chazelle, abrirá este viernes, a las 21.00 horas Pantalla Santa Catalina, el escenario al aire libre de Cine+Food 2017. Ganador de seis Oscar, entre ellos al mejor director y a la mejor actriz (Sharon Stone), este musical protagonizado por una camarera y un pianista de jazz que trabajan en un tugurio ha tenido una aclamación descomunal tanto por parte de la crítica como del público.

Pantalla Santa Catalina cerrará la jornada de viernes con la proyección, a partir de las 23.30 horas, de La llegada, de Denis Villeneuve, un drama de ciencia ficción tan extraño como deslumbrante que pone en relación a unas naves alienígenas que se aproximan a la Tierra y a una lingüista contratada por altos mandos militares para que averigüe la razón de su visita.

La jornada de mañana del encuentro cultural, uno de los de mayor proyección de cuantos se celebran en verano en Las Palmas de Gran Canaria, llevará igualmente el sello del estreno a las 20.00 horas de Julie, de la grancanaria Alba González de Molina, quien presentará el filme que se pasa en una de las salas Cine+Food de Cinesa. Con esta película, cuya proyección se encuadra dentro del ciclo Nuevos autores, el encuentro da cauce a su vocación de ser plataforma promocional de los nuevos talentos cinematográficos canarios y nacionales y es por ello también que éste será un ciclo permanente en las futuras ediciones de Cine+Food. Rodada en una ecoaldea de León con recursos mínimos, ajustados a la voluntad de verdad de la realizadora, Julie fue seleccionada para la sección oficial del Festival de Cine de Málaga.

A la misma hora, en otra de las salas Cine+Food de Cinesa, el realizador tinerfeño Josué Ramos presentará su thriller psicológico Bajo la rosa que ha sido reconocido con los premios a la Mejor Película, al Mejor Director, al Mejor Actor y Premio del Público en el Festival de Cinema de Calella y Premio a la Mejor Película Extranjera en el Maryland Internacional Film Festival.

También en Cinesa y dentro del ciclo Chile, representantes de la Film Comission Chile asistirán al estreno absoluto en España de Los niños, de Maite Alberdi. Este documental que se pasará a partir de las 22.00 horas aproxima a un grupo de adultos con síndrome de Down que cobran salarios más bajos por hacer las mismas tareas que otros trabajadores sin minusvalías psíquicas. El impacto social del filme (a cuya proyección hay que asistir con invitación) ha sido de tal calibre en Chile que ha impulsado un cambio de legislación para proteger a este sector vulnerable de la ciudadanía. Su impacto cultural ha sido también enorme, al punto de que el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, el más importante del mundo en su género, le concedió el año pasado el Premio a la Mejor Dirección Femenina.

El ciclo Autor y Joyas de Festivales ofrecerá mañana sesión triple en Cinesa. A partir de las 18.00 horas se proyectará Después de nosotros, de Joachim Lafosse, con Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Jade Soentjens, Margaux Soentjens y Marthe Keller en sus principales papeles. Un relato devastador sobre un proceso de separación matrimonial, filmado con extrema perspicacia. A las 20.00 horas será el turno de Frantz, de François Ozon. Con Paula Beer, Pierre Niney, Johann von Bülow y Marie Gruber en su elenco de actores, el argumento de este filme rodado en blanco y negro gira en torno a una mujer que visita diariamente la tumba de su novio, un alemán caído en la I Guerra Mundial, hasta que conoce al francés que lo mató y se enamora de él. Im-pres-cin-di-ble. Cerrará la jornada de Autor y Joyas de Festivales a partir de las 22.00 horas Toni Erdmann, de Maren Ade. Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy Russell yTrystan Pütter encabezan el reparto de esta tragicomedia alemana que, como ha señalado la crítica, induce a “mirar con mejores ojos las tiendas de artículos de broma”. Un emblema de la filmografía europea reciente que fue reconocido por ello con los galardones a la mejor película, al director, al guión, al actor y a la actriz en los Premios del Cine Europeo, además de con el Premio FIPRESCI del Festival de Cannes.

En el Cinemax del Museo Elder latirá también con fuerza el pulso de Cine+Food 2017. A partir de las 18.00 horas, dentro del ciclo Cine y Deporte, se proyectará Steve McQueen: El hombre y Le Mans, el documental de Gabriel Clarke y John McKenna. McQueen, quiso hacer un largometraje sobre el prestigioso circuito de Fórmula 1 de Le Mans, con el que, a su posición como la más célebre estrella de Hollywood de los setenta, habría de sumar su estreno a lo grande como productor. Pero aquella fue una empresa llena de obstáculos: el director originario, John Sturgis, dejó el proyecto, la empresa estuvo al borde de la bancarrota, hubo huelgas de actores y la película terminaría dirigida por otro director. Por si fuera poco, la obsesión con ella de MacQueen provocó la ruptura de su matrimonio y durante el rodaje el actor descubrió que estaba en el punto de mira de un famoso asesino. Con todo, el filme se estrenó y el documental de Clarke y McKenna reconstruye sus circunstancias.

En principio, la cocina y el teatro no tendrían por qué estar unidos. Por suerte, lo que hace Mugaritz no es sólo cocina, y tampoco es exactamente teatro lo que hace La Fura dels Baus. Es quizás esa diferencia con sus respectivos mundos lo que les une. Se trata de dos equipos en constante evolución, cuyos timones han girado siempre en la dirección más creativa, más disruptiva y que, al mismo tiempo, más les obligara a crecer y evolucionar, impactando inevitablemente a todo aquel que participaba de su propuesta. Así como el furero reniega del escenario, el cocinero supera la muga en cada receta. De esta colaboración entre el famoso restaurante vasco y el célebre grupo catalán nace Mugaritz, intuyendo el camino, un documental de Pep Gatell que se proyectará también en el Cinemax del Museo Elder el a partir de las 20.00 horas, dentro del ciclo Gastronomía Cinema y que será presentado por el propio realizador, director artístico de La Fura dels Baus.

El público que empieza a ver sus primeras películas tiene una cita con Pantalla Tirma Infantil en el Edificio Miller donde a partir de las 17.30 horas se proyectará Heidi, de Alain Gsponer. Protagonizada en sus principales papeles por Anuk Steffe (Heidi), Bruno Ganz (el abuelo), Pedro el cabrero (Quirin Agrippi) y la tía Dete (Anna Schinz), Heidi es una poderosa película infantil que reinterpreta espléndidamente el legendario anime dirigido en los setenta Isao Takahata. En torno al argumento de la niña huérfana criada por su abuelo en los Alpes suizos, el filme ablanda los corazones más duros sin caer en la sensiblería.

Para el mismo público, en el mismo ciclo y en el mismo escenario, pero a partir de las 19.30 horas, es el turno deVaiana, de John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams, un clásico que transcurre hace dos milenios en una isla del Pacífico. Muy distinta de las princesas Disney tradicionales, la heroína, Vaiana es a la vez una antiprincesa que seduce a quienes la ven enfrentarse a sus desafíos en la pantalla.

Otro de los momentos clave de la jornada de mañana de Cine+Food 2017 tendrá lugar a partir de las 18.30 en el escenario Estrella Heineken, donde Ángel Palacios, acreedor de una estrella Michelín, realizará un “showcooking”. Palacios, es titular del Saboréalo By Traddiction del Mercado de Vegueta, un establecimiento en el que ahonda en su filosofía de la “traddiction”, tradición y adicción, mediante una delicadísima innovación a partir de la mejor herencia de la gastronomía vernácula.

La de mañana será igualmente otra jornada de los solicitadísimos talleres culinarios de Cine+Food, organizados en esta ocasión por Acyre Gran Canaria en las dos carpas anexas situadas junto al Museo Elder, donde se ofrecen quince plazas para el taller infantil y treinta para cada uno de los adultos que serán asignadas por orden de llegada. En esta ocasión llevará el peso de los talleres Inti Ramés, chef de El Caserón del Cortijo, que comenzará a las 17.30 horas un encuentro con niños a los que iniciará en los más profundos secretos de la pizza piruleta. A las 19.30 y a las 20.30 horas Ramés elaborará con los adultosBajo el mar y El escenario del crimen, platos con los que rendirá tributo a dos películas incluidas en el programa de proyecciones de Cine+Food: La Sirenita y La Niebla y la Doncella.

Y entre películas, showcooking y talleres, el público podrá satisfacer su curiosidad cultural y su apetito en las cocinas de veinte países que ofrecen las casetas del encuentro. Los niños, además, tienen una ocasión inmejorable para pasarlo en grande en el mayor parque infantil del que ha dispuesto hasta ahora el encuentro, con grandes atracciones muy dinámicas y llamativas y al que esta vez suma un servicio de ludoparque en la Plaza de Canarias, donde los padres podrán dejar a sus hijos a cargo de monitores e irse a disfrutar del amplio espectro de actividades que les ofrece Cine-Food 2017.

