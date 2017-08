En la tarde noche de ayer, en la intimidad de su sede en el aldeano barrio de Tasarte, y ante la Entidad Promotora del proyecto y un reducido grupo de familiares y allegados, el alumnado/trabajador del PFAE RESTAURACIÓN BÁSICA presentaba sus creaciones, en lo que quisieron denominar “1ª Exhibición de Coctelería Creativa Amateur”, con el objetivo de acercar, a aquellos cuyo apoyo no han dejado de sentir durante estos meses, parte de los excelentes resultados que está arrojando el proceso formativo en el que se encuentran inmersos.

“Ha sido un evento muy humilde y familiar, lo que no debe entenderse como sencillo”. Comentaban.

“No existe auditorio más exigente que aquellos que, desde el principio, han apostado por nosotros, sin desfallecer, acompañándonos y apoyándonos en este proyecto, ya con una palabra de ánimo y aliento, cuando las cosas no han ido según lo esperado, ya con su reconocimiento y felicitación, cuando hemos conseguido sacar todo nuestro potencial y brillar profesionalmente”. Explicaban.

“Esa confianza y fe ciegas, no pueden ser defraudadas, y no hay mayor presión que intentar corresponderlas, por lo que no podía haber fallo ante la Entidad Promotora de nuestro proyecto, que representa al pueblo, y mucho menos, ante nuestras familias. Así de alto estaba el listón”. Reconocían.

Y así afrontaba el evento el alumnado/trabajador del PFAE RESTAURACIÓN BÁSICA, que, no obstante, supo crecerse ante la situación, y, con la presión y la exigencia como acicates, hacer disfrutar a los asistentes, agasajándoles, de entrada, con sencillas pero deliciosas elaboraciones culinarias propias, para, posteriormente, hacerles partícipes de una demostración de coctelería creativa, en la que presentaron algunas de las combinaciones en que han venido trabajando y perfeccionando durante las últimas semanas, más allá de los emblemáticos “mojitos frozen de sabores, sin alcohol”, que, obviamente, no faltaron a la cita.

“Esta jornada ha sido la excusa perfecta para mostrar y demostrar, no ya por nosotros mismos, sino por boca de quienes nos han visto en acción, los excelentes resultados del arduo, duro y constante trabajo de formación y superación que venimos desarrollando desde el pasado mes de enero, y que nos hace desafiar, con gran optimismo, el objetivo de la incorporación al mercado de nuestro alumnado trabajador.” Declaraban desde el Proyecto. “Por ello, estamos enormemente agradecidos a los asistentes, y afrontamos, con renovados bríos, la última y fundamental etapa de nuestro proyecto.”

Los cócteles presentados por el alumnado/trabajador del PFAE RESTAURACIÓN BÁSICA tuvieron gran acogida y aceptación entre los asistentes, hasta el punto de que, por unanimidad, se decidió reconocer todas y cada una las elaboraciones, ante la imposibilidad de significar una por encima de las demás.

“No debe perderse la perspectiva de lo que tenemos y ofrecemos desde Tasarte. Entidades y empresas punteras del sector ya se han interesado y están dispuestas a apostar por nuestros profesionales en ciernes, lo que significa que, tanto desde el PFAE RESTAURACIÓN BÁSICA, como desde nuestro proyecto hermano, PFAE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA ALDEA, podemos estar orgullosos de nuestra labor.” Sentenciaba el Equipo Directivo del proyecto.