Pantalla Santa Catalina de Cine+Food 2017 es el único soporte multitudinario de España donde se proyectará la nueva versión de La Bella y la Bestia, dirigida por Bill Condon, al aire libre y con carácter gratuito. El pase de esta superproducción de Disney, una de las más taquilleras de la Historia, comenzará mañana a las 20.45 horas. Los espectadores mantendrán la tensión hasta el final con la sabia combinación en el filme de personajes de animación y actores de carne y hueso, como su protagonista Emma Waltson. A continuación, a las 23.00 horas, se proyectará Lion, de Garth Davis, un drama tremendamente conmovedor basado en la historia real de Saroo Brierley, un niño que con cinco años se pierde en Calcuta, a miles de kilómetros de su casa, y que, adoptado por una pareja australiana, regresa veinticinco años después a su lugar natal. Cerrará la jornada la sesión golfa a las 00.30 horas con Rogue One: Una historia de Star Wars de Gareth Edwards, filme que remite a la estética de los primeros episodios de la saga y en la que el bando rebelde busca la Estrella de la Muerte, el arma secreta capaz de destruir planetas en un instante.

El sargento Rubén Bevilacqua y la cabo Virginia Chamorro, investigadores de la Guardia Civil y personajes de la novela La niebla y la doncella, de Lorenzo Silva, cobrarán mañana apariencia luminosa en la película homónima del director tinerfeño Andrés M. Koppel, que se estrenará a las 20.00 horas en una de las salas Cine+Food de Cinesa. Con Quim Gutiérrez y Aura Garrido en sus papeles principales, el filme de Koppel sigue a los agentes de la Benemérita tras la pista de un asesinato que les conduce hasta La Gomera. Como ocurre con Los últimos de Filipinas, rodada en parte en Santa Lucía, y que también se proyecta en esta edición de Cine+Food, La niebla y la doncella es un ejemplo notable de la eclosión de películas que se ruedan en escenarios del Archipiélago. De ello y de otras dimensiones del filme hablarán Koppel y Aura Garrido que asistirán a este pase especial.

Rara, de Pepa San Martín, constituirá a partir de las 22.00 horas la nueva oferta en Cinesa del ciclo Chile de Cine+Food. Con Julia Lübbert, Emilia Ossandón y Mariana Loyola en sus principales papeles, su argumento gira en torno al mundo interior de la hija de una pareja lesbiana cuya condición sexual queda en segundo plano. Sutilísima a la vez que militante, por su extraordinaria calidad Rara fue reconocida con el Premio a la Mejor película latinoamericana el año pasado en el Festival de San Sebastián.

Una gema del cine de animación para adultos, La tortuga roja, de Michael Dudok de Wit, abrirá a las 18.00 horas la nueva sesión del ciclo Autor y Joyas de Festivales para desplegar ante los asistentes su poderosa belleza. Esta película muda sobre un náufrago en una isla desierta poblada de tortugas es de las que resuena en la memoria mucho tiempo después de su visionado. Autor y Joyas de Festivales cerrará su jornada de mañana a partir de las 22.00 horas con la proyección de Elle, de Paul Verhoeven. Ganadora del Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera y el Globo de Oro a la Mejor Actriz-Drama (Isabelle Lupert) y los Premios César a la Mejor Película y la Mejor Actriz (la propia Luppert), la película, que cuenta también en su reparto con Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling y Virginie Efira, supone el reencuentro de Paul Verhoeven con la filmografía europea después de dirigir para Hollywood títulos tan célebres como Instinto básico.

El ciclo LGTB+ se reanudará mañana a las 18.00 horas en Cinesa con People you may know del grancanario Juan Carlos Falcón. Afincado actualmente en Estados Unidos, país de producción de la película, Falcón arma en ella una historia con pinceladas autobiográficas de un grupo de amigos de Los Ángeles que rondan la cuarentena y que tienen que afrontar un quebradero de cabeza cuando Delia se queda embarazada de su mejor amigo, Joe, también gay. Sean Maher, Andrea Grano, Mark Cirillo y Nacho San José son los actores principales de este filme íntimo, de bajo presupuesto y con un extraño poder atractor.

En el Cinemax del Museo Elder el documental Yo soy Bolt, de los hermanos Gabe y Benjamin Turner cerrará a partir de las 18.00 horas el ciclo Cine y deporte. El filme gira en torno a la vida del atleta jamaicano Usain Bolt, el más grande velocista de todos los tiempos, los altibajos en su carrera, sus nueve medallas olímpicas y las opiniones que vierten sobre él otros históricos deportistas como Pelé, Neymar y Serena Williams.

En el mismo recinto, pero en el ciclo Gastronomía Cinema, Cine+Food 2017 y a partir de las 20.00 horas introducirá a sus espectadores en un comedor social: el retratado en el filme El Teatro de la Vida de Peter Svatek. Claro que no se trata de un comedor social cualquiera, sino de uno dirigido durante la Exposición Universal de Milán de 2015 por Massimo Bottura, uno de los más grandes chefs del mundo. Como muestra la película de Svatek, otros cuarenta grandes cocineros del planeta se unieron entonces a Bottura para confeccionar platos exclusivamente con alimentos desperdiciados en los pabellones de la Expo. Estos fueron servidos en un teatro abandonado, convertido al efecto en comedor social y decorado con fantásticas obras de grandes maestros del arte italiano.

Para quienes se decantan por las obras maestras intemporales, Cine+Food 2017 ofrecerá a partir de las 20.00 horas dentro del ciclo Clásicos en verano, en las salas Cinesa Cine+Food, De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann. Una oportunidad inmejorable para ver en pantalla grande y en versión original subtitulada a Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed y Frank Sinatra en este filme magistral cuyo argumento discurre en 1941 en Hawai, en los momentos previos al ataque japonés a Pearl Harbor.

El musical de animación ¡Canta!, de Garth Jennings y Christophe Lourdelet, abrirá a las 17.30 horas la nueva sesión Pantalla Tirma Infantil, que tiene lugar en el Edificio Miller. Buster Moon, un refinado koala que regenta un teatro en declive, es el protagonista de esta película que hace reir hasta la extenuación. Cerrará la jornada a partir de las 19.30 horas Peter y el dragón, de David Lowery, cuyo argumento gira en torno a un anciano ebanista que encandila a los niños con sus relatos sobre un dragón habitante de los bosques del Noroeste del Pacífico. Una fiesta en la pantalla que hay que vivir en familia.

Manuel Tenllado, coordinador de alimentos y bebidas en Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias S.A.), ocupará mañana a partir de las 18.30 el espacio Estrella Heineken para hacer un “showcooking”. Conocido como el Chef del Arroz en Canarias, lo que Tenllado preparará ante la concurrencia de Cine+Food es un secreto que solo develará cuando comience su actuación, aunque se puede adelantar que será alguno de los platos que se sirven diariamente en los establecimientos de Hecansa en Gran Canaria y Tenerife.

Otro de los momentos clave de la jornada de mañana de Cine+Food 2017 tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el escenario Estrella Heineken, donde Fabián Maldonado y Wolfgang Groubauer conducirán los talleres culinarios de Cine+Food, organizados en esta ocasión por Acyre Gran Canaria en las dos carpas anexas situadas junto al Museo Elder. El primero en comparecer será Maldonado, chef ejecutivo de Cine+Food 2017 y finalista de las últimas ediciones de Madrid Fusión y GastroCanarias, que enseñará a los niños a hacer cookies. A continuación será el turno de Wolfgang Groubauer, chef del hotel Seaside GL, que en dos sesiones que comienzan, respectivamente, a las 19.30 y a las 20.30 horas iniciará a los adultos en algunos de los secretos de la alta cocina que elabora en este establecimiento. Para el taller infantil se ofrecen quince plazas y treinta para cada uno de los adultos que serán asignadas por orden de llegada.

Y entre pases de las películas más exigentes y actividades con los prestigiosos chef, el público puede saciar su apetito cultural también en los puestos de Cine+Food 2017 que ofrecen cocinas de veinte países, entre ellos las nuevas incorporaciones de Etiopía, Francia y Tailandia. Los niños, además, de la oferta de películas previstas para ellos, tienen un punto de encuentro irresistible en el mayor parque infantil del que ha dispuesto hasta ahora Cine+Food, que incluye esta vez un servicio de ludoparque, donde sus padres pueden dejarlos a cargo de monitores para disfrutar un rato del maridaje entre la cocina y el cine de calidad.

