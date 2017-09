Emilia Clarke será la reina sin discusión de la jornada final de Cine+Food 2017, que se celebra este domingo en el Parque Santa Catalina. La intérprete británica es una de las protagonistas principales de Antes de ti, el drama romántico dirigido por Thea Sharrock que se pasará a partir de las 21.00 horas en Pantalla Santa Catalina. El argumento de este filme, en el que a Clarke la acompañan Sam Claflin, Jenna Coleman, Matthew Lewis y Charles Dance, gira en torno a una jovial cuidadora, cuya alegría es puesta a prueba cuando se hace cargo de un joven banquero que quedó en silla de ruedas por un accidente. Inmediatamente después, a las 23.00 horas, Pantalla Santa Catalinase cerrará por todo lo alto con la proyección de La batalla de los bastardos, noveno capítulo de la sexta temporada de Juego de Tronos, el más premiado de la serie televisiva, en el que Emilia Clarke es también protagonista. En la trama de este capítulo Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Tyrion Lannister (Peter Dinklage) planean la mejor estrategia para enfrentarse a la flota de los esclavistas. Daenerys propone destruir al ejército y exterminar a los habitantes de Yunkai, Astapor y Volantis, pero Tyrion plantea la necesidad de hablar con los Amos y ofrecerles la rendición bajo ciertas condiciones.

Antes, a partir de las 18.00 horas, se proyectará en una de las salas Cine+Food de Cinesa Moonlight, de Barry Jenkins, la última película del ciclo LGTB+. Protagonizada por Trevante Rhodes, Naomie Harris, Mahershala Ali y Ashton Sanders, esta historia de un afroamericano de Miami, hijo de una drogadicta y en conflicto con su comunidad por su inclinación sexual, commovió al jurado de los Oscar, al punto de que le concedió tres estatuillas: Mejor película, Guión adaptado y actor de reparto (Mahershala Ali).

A partir de la misma hora en otra de las salas Cine+Food de Cinesa, el ciclo Autor y Joyas de Festivales se despedirá con Okja, de Bong Joon-ho. Esta producción coreana que protagonizan Ahn Seo Hyun, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal y Paul Dano relata la historia de Okja, un gigantesco cerdo cuidado en una granja de montaña por la pequeña Mija hasta que una multinacional intenta llevárselo a Nueva York. Su enorme extrañeza hace de Okja una película que no deja indiferente a nadie.

El ciclo Nuevos autores concluirá con una sesión doble que se pasa a partir de las 20.00 horas en las salas Cine+Food de Cinesa: Pieles, de Eduardo Casanova, y Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo. Con Candela Peña, Carmen Machi y Jon Kortajarena en su elenco actoral, la comedia negra Pieles, presentada en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, gira en torno a las existencias de dos personas que por su apariencia física se ven abocadas a esquivar a la sociedad. Los últimos de Filipinas es un relato filmado protagonizado por Luis Tosar,Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Carlos Hipólito que transcurre durante el sitio de Baler, donde resiste un núcleo de militares españoles durante la guerra en la colonia. Sergio Calvo asistirá a la presentación de su filme, preseleccionado para representar a España en los Goya.

A partir de las 22.00 horas se proyectará, con la colaboración de la Fundación Chile, la última película del ciclo Chile, Las plantas, de Roberto Doveris. Con Violeta Castillo, Mauro Vaca, Ernesto Meléndez e Ingrid Isensee en su reparto, el filme se concentra en la historia de una joven que ha de hacerse cargo de un hermano en estado vegetativo. Devoradora de cómics, una de estas publicaciones que descubre por casualidad le cautiva con su relato sobre una invasión de espíritus vegetales que tienen poderes para apropiarse del cuerpo humano.

El ciclo Gastronomía Cinema pondrá su broche de oro en el Cinemax del Museo Elder con la proyección a partir de las 18.00 horas de Todo sobre el asado, de Mariano Cohn y Gaston Duprat. Este documental incisivo constituye un acercamiento al asado, comida pero también ritual en Argentina, una de las principales señas de identidad del país al que, con una mirada a veces irónica los realizadores pasan por la parrilla crítica.

Oportunidad inmejorable también en esta jornada de cierre para ver en pantalla grande y en versión original subtitulada,De repente, el último verano, de Joseph L. Mankiewicz, que se proyectará a las 22.00 horas en la Sala Cinesa Cine+Food, dentro del ciclo Clásicos en verano. Con guión de Tennessee Williams y Gore Vidal, y con Elizabeth Taylor, Montgomery Clift y Katharine Hepburn en sus papeles estelares, el argumento de este filme que ocupa un lugar de honor en la historia del cine discurre en 1937 en Nueva Orleans, donde una rica viuda ofrece a un doctor fondos para crear un hospital con la condición de que le practique una lobotomía a su sobrina.

Naturalmente, Cine+Food ofrece también a los niños su ración de buen cine en esta jornada de despedida. En el Cinemax del Museo Elder y dentro del programa + Infantil podrán ver a partir de las 13.00 horas Buscando a Nemo (2003), de Andrew Stanton y Lee Unkrich, una comedia de animación que ha adquirido rango de clásica. Y a partir de las 16.00 horas, en el mismo recinto, tendrán la oportunidad de disfrutar de Buscando a Dory, de Andrew Stanton y Angus MacLane, una historia que les dejará clavados en la butaca por su ritmo frenético, su originalidad y su lección de cine.

Pantalla Tirma Infantil comenzará la sesión a las 17.30 en el Edificio Miller con Trolls, de Mike Mitchell. Tremendamente divertida, después de verla de lo único que se tiene ganas es de bailar, cantar y reir. A continuación, a las 19.30 horas, en el mismo ciclo y en el mismo recinto, se pasará Ozzy, del tinerfeño Alberto Rodríguez (III) y Nacho La Casa, otro de estos títulos que no dejan indiferente a ningún niño.

No hay que perderse tampoco la intervención a partir de las 12.00 horas en el Museo Elder del gran periodista gastronómico canario Francisco Belín González, que presentará su libro Recetas antiguas de Canarias (ed. Kinnamon). Este compendio de una sesentena de recetarios rescatados de testimonios de chefs, historiadores y estudiosos en general de la culinaria del Archipiélago incluye platos tan llamativos como el fiambre de paloma, la gallina a la Meregilda, los fideos con caballas, el turre de trigo, las tortas de helechos y otras asombrosas recetas. Una delicia.

Momento clave igualmente el del “showcooking” del cocinero austriaco Thomas Leeb, chef ejecutivo del Hotel Santa Catalina, poseedor de dos soles Repsol y varias menciones en la Guía Michelín. A partir de las 18.30 Leeb comparecerá en el escenario Estrella Heineken en su calidad de presidente de Acyre Gran Canaria (Asociación de Cocineros y Reposteros de Gran Canaria) con un plato del que no se sabrá nada hasta que empiece a confeccionarlo.

Justamente Acyre Gran Canaria organiza los talleres culinarios de Cine+Food, que en esta última sesión correrán a cargo de Heliodoro Medina, profesor del ICFP Villa de Agüimes. Con En sushi ando Medina lleva a los niños de viaje por la cocina nipona para luego sumar a los mayores a su tributo a dos películas proyectadas en esta edición de Cine+Food mediante la elaboración de los platos Moonlight y De repente el último verano. Para el taller infantil habrá quince plazas y para los de adultos, treinta para cada uno a las que se accederá por riguroso orden de llegada.

Veinte cocinas de cuatro continentes aguardan en Santa Catalina al público de Cine+Food 2017, última oportunidad por tanto para repetir o probar lo que todavía no se conoce. Abierta desde mediodía, este área gastronómica cuenta con casetas de países que se han incorporado por primera vez, como Etiopía, Francia y Tailandia, y otras que representan a los que repiten, como Italia, Estados Unidos, Marruecos, Japón, La India, México y Argentina, así como Venezuela, Dinamarca, España, Corea, Suecia, Alemania, Perú, Colombia y Portugal. A todas ellas hay que sumar así mismo un espacio de cocktelería.

Además del programa de películas especialmente pensado para ellos, los niños, tendrán un reclamo irresistible en el gran parque infantil de Cine+Food 2017, que incluye igualmente un servicio de ludoparque, donde sus padres podrán dejarlos a cargo de monitores para regalarse una última oportunidad de disfrutar del encuentro entre la cocina y el cine de calidad.

