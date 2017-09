FIC Gáldar ya dispone de los trabajos que se proyectarán dentro del marco del festival, que tendrá lugar del 16 al 21 de octubre en Gáldar, y que participarán dentro de la Sección Oficial con el fin de alzarse con el máximo galardón, la Guayarmina de Bronce. Así lo ha decidido el Comité de Selección, formado por Sofía Squittieri (actriz y guionista), Jon Arráez (actor y director canario) y Rodrigo Rodero (director y guionista), junto a la directora de FIC Gáldar, Ruth Armas. 30 cortometrajes y 8 largometrajes de entre 300 cortometrajes y 40 largometrajes recibidos desde abril de 2017.

Así, los 30 cortometrajes seleccionados optan a los siguientes premios:

- Mejor Cortometraje: 1.000 euros + Guayarmina de Bronce

- Mejor Cortometraje Canario: Premio Distribución Internacional MAILUKI FILMS

- Mejor Director: Guayarmina de Bronce

- Mejor Interpretación: Guayarmina de Bronce

- Premio del Público: Diploma

- Premio Arquitectura & Paisaje – Escuela de Arquitectura (ULPGC): Diploma

Por su parte, los ocho largometrajes seleccionados para la ocasión, participarán para lograr alzarse con los siguientes galardones:

- Mejor Largometraje de Ficción o Documental: 1.000€ + Guayarmina de Bronce

- Mejor Director: Guayarmina de Bronce

- Mejor Interpretación: Guayarmina de Bronce

- Premio del Público: Diploma

El Festival Internacional de Cine de Gáldar (FIC Gáldar) es un festival internacional de cine con largometrajes y cortometrajes a competición.

Organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, desde su Concejalía de Cultura, este festival comienza su historia en el año 2013 con mucha ilusión e intento de superación cada año, fundado y dirigido actualmente por la actriz canaria Ruth Armas.

Tiene como objetivo promover el cine dentro y fuera de las islas. Hoy por hoy, pretende ser un Festival de Cine de referencia en las Islas Canarias y cada vez más a nivel nacional, dando a conocer Gáldar y Gran Canaria como ciudad e isla que contribuyen con la cultura y el desarrollo social.

Cuenta con cuatro importantes secciones:

– Sección Oficial de Largometrajes.

– Sección Oficial de Cortometrajes.

– Sección Informativa de Animación.

– Gáldar Rueda (cortometrajes rodados en 48 horas durante la semana del festival).

Además de rendir homenaje a diferentes personalidades de la industria cinematográfica y organizar exposiciones y actividades paralelas.

Este Festival quiere llegar cada vez a más público y potenciar más si cabe la cultura cinematográfica, contribuyendo a la formación, a la creatividad y a la tecnología que cada vez está más presente en este mundo, un mundo que destaca por su dinamismo, su ilimitada creatividad y que está en continua evolución y transformación.

El Comité de Selección ha destacado que ha trabajado intensamente y que “ha sido un ejercicio muy exigente, no sólo porque se han presentado muchos cortometrajes y largometrajes, sino también porque la calidad de los trabajos ha sido muy alta. Nos ha llamado la atención la cantidad cortos de temática social y la cantidad de documentales muy bien realizados”.

Según el Comité, “muchos de los trabajos tenían que estar porque se lo han ganado, porque arriesgan en su propuesta y nosotros queremos premiar la creación. Queremos dar una oportunidad a aquellas personas que tuvieron una idea, lucharon por ponerla en pie y después de mucho trabajo han conseguido llevarla a cabo y emocionarnos con su resultado”.

Con todo, los trabajos elegidos para participar en la V Edición de FIC Gáldar son los siguientes:

SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES FIC GÁLDAR 2017

- Princesa de Hielo de Pablo Guerrero, España

- Dentro del sistema de Fco. Javier Rubio, España

- Pico Orizaba de Jaime Fidalgo, México

- Postales de Pablo Santidrian e Ines Pintor Sierra, España

- Estribillo de César Torno, España

- Downunder Fernando González, España

- Mi primera vez de Esther Logon, España (Canarias)

- El Viaje del Libro de Dani Millán, España (Canarias)

- El hombre múltiple de Miguel Bardem, España

- El Rastro de Jose Extremera, Francia-España

- Timeder de Dennis García, España (Canarias)

- Viento de David Argüelles, España

- Un buen amigo de Bernardo Hernández, España

- Herida de Omar Sánchez Pita, España (Canarias)

- A Whole World for a Little World de Fabrice Bracq, Francia

- La Madrina de Pedro Sancho, España

- Einsten Rosen de Olga Osorio, España

- Cuidado Antonio de Yeray Pacheco, España (Canarias)

- A long way home de Iber Deari, Macedonia

- Haloperidol de Jose Manuel Carrasco, España

- Australia de Lino Escalera, España

- Hear me Out de Iván Monagas, España (Canarias)

- No es fácil ser...Gorka Otxoa de teresa Bellón y César F. Calvillo, España

- Viaje a Nunca Jamás de Jorge Naranjo, España

- Sintigo de Aarón Hernandez, España (Canarias)

- Mudanza de Pedro del Río, España

- La Otra de Daniel León Lacave, España (Canarias)

- 3 gramos de fe de José A. Campos, España

- Amor Fugaz de Gustavo G. Torres, España (Canarias)

- Para Siempre de Marta Fuenar, Elena Gracia y Raquel Castelló, España (Canarias)

SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES 2017

- Jardines de Plomo de Alejandro Pugno, Italia(documental)

- 500 euros de Samuel Miró, España

- Julie de Alba González de Molina, España (Canarias)

- La manzana de Eva de Jose Manuel Colón, España (documental)

- Como la espuma de Roberto P. Toledo, España (Canarias)

- Isleños a Root of america de Eduardo Cubillo, España-Canarias (documental)

- Demonios tus ojos de Pedro Aguilera, España

- Andres lee i Escribe de Daniel Peralta, Chile