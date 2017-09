Sesenta mil personas han participado en la octava edición de Cine+Food, que se ha clausurado ayer con un lleno en sus actividades gastronómicas y sus proyecciones en el Parque Santa Catalina y se consolida de este modo como la gran fiesta de la gastronomía y el cine de Canarias. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, clausuró anoche con el compromiso de trabajar en consolidar y apoyar este encuentro cultura abierto a todos los ciudadanos, en un acto acompañado de Salvador Calvo, director de “1898. Los últimos de Filipinas”, que participó en el ciclo Nuevos Realizadores, de Manuel Tenllado, cocinero y responsable de Hecansa, y Javier Suárez, coordinador de producción del área de Gastronomía de Cine+Food.

Gran parte de los 2.000 cruceristas de Aidasol que arribaron ayer domingo en el Puerto de Las Palmas disfrutaron de los fogones de los veinte restaurantes participantes abiertos, un ingrediente más del carácter intercultural con el que está concebido Cine+Food, el trato entre foráneos y residentes, que se suma a la oferta de platos de cuatro continentes y de películas de filmografías diversas.

África, con la cocina etíope del Piccolo Ketfo, ha ganado por primera vez el Premio del Público al Mejor restaurante. Todos los días, ante la caseta de este establecimiento ha sido constante el flujo de ciudadanos que querían probar el yefuel tebs (cabra frita con verduras), la sambussa de ternera con garbanzos y el estofado de lentejas con cúrcuma. Así mismo, han gozado de una respuesta especialmente entusiasta los talleres gastronómicos infantiles organizados por Acyre Gran Canaria, que iniciaron a los niños en los profundos secretos de los chupa chups de hamburguesa, los cookies, el sushi y la pizza piruleta. Igualmente, el espacio chill out de Cine+Food ubicado en la zona de césped del Parque Santa Catalina y en el que se colocaron casi cien hamacas para disfrute ocioso del público y visionado de las películas de la pantalla gigante, tuvo una gran aceptación. Además, las “foodtrucks”, que se han incorporado a esta zona por primera vez a Cine+Food, han gozado notablemente del favor del público.

Dentro del área gastronómica, los “showcookings” diarios atrajeron a nativos y foráneos, incluso niños, entre el público para contemplar la destreza cocinera de Jorge Brazalez, ganador de MasterChef 2017, que elaboró “Alhambra Tartar” con productos canarios; Ángel Palacios, poseedor de una estrella Michelín; Manuel Tenllado, coordinador de alimentos y bebidas de Hecansa, y Thomas Leeb, chef ejecutivo del Hotel Santa Catalina y presidente de Acyre Gran Canaria. Como Brazalez, estos tres grandes cocineros utilizaron principalmente también carnes, pescados, frutas y verduras de Gran Canaria.

Brazalez pasó además por el Mercado Central para conocer la calidad de los productos canarios de boca de los puesteros y su visita dio proyección a los mismos a través de los medios de información nacionales. Así, gracias al chef granadino, se vieron en televisiones y periódicos, la piña tropical Gold de la Finca Las Mirandas de Maspalomas en Frutas y Verduras Martín, el queso flor de Guía en el puesto de Miguel González, la sama roquera en la pescadería Artiles y el cochino negro en La Carnicería, entre otros productos.

En el área cinematográfica Pantalla Santa Catalina ha tenido lleno hasta la madrugada con la proyección de Lion, de Garth Davis; Rogue One: Una historia de Star Wars, de Gareth Edwards, y La batalla de los bastardos, noveno capítulo de la sexta temporada de Juego de Tronos. Así mismo el realizador Sergio Calvo fue recibido con un prolongado aplauso en una de la salas Cine+Food de Cinesa cuando asistió a la presentación de su filme Los últimos de Filipinas, preseleccionada para los Oscar. Una acogida igual de calurosa tuvieron en sus presentaciones en el mismo recinto el director canario Andrés M. Koppel y la actriz Aura Garrido, que estrenaron dentro del ciclo Nuevos autores el largometraje La niebla y la doncella, y el también realizador insular Josué Ramos, que presentó en el mismo ciclo su thriller psicológico Bajo la rosa.

Pantalla Tirma Infantil, el ciclo que se pasó en Miller, tuvo lleno todos los días de niños y adultos para ver películas como ¡Canta!, de Garth Jennings y Christophe Lourdelet y Vaiana, de John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams y en Pantalla Santa Catalina tuvieron una enorme acogida igualmente La, la land, la ciudad de las estrellas, de Damien Chazelle, y El bar, de Álex de la Iglesia y La bella y la bestia, de Bill Condon.

Tres mil personas visitaron la página oficial de Facebook de Cine+Food 2017, con un alcance de sesenta y cinco mil personas e interactuaron con ella cuarenta mil, siendo el día inaugural, el 31 de agosto, el momento en que registró más visitas. Además hubo tres mil reproducciones de los vídeos colgados en su muro, mientras que en Twitter hubo treinta y ocho mil impresiones en esta edición y en Instagram seis mil quinientos.

Como en las anteriores ediciones, Cine+Food 2017 pidió a los participantes que les enviasen sus fotos para el concurso Tu mejor foto del verano. Sonia Rosario Molina fue la ganadora de este certamen con ‘Un salto al verano’ por lo que recibió como premio una comida en cada una de las veinte casetas de la zona de gastronómica de Cine+Food 2017.

También se convocó de nuevo el concurso culinario Tu Mejor Receta Tirma, consistente en el envío del contenido completo de una receta de invención de los participantes y una fotografía que acreditase la elaboración del plato, valorándose la imaginación, originalidad, calidad culinaria y la utilización en el mismo de productos Tirma. La ganadora fue 'Tarta de Chocolate con Galleta Sandwich Tirma', la receta de Alejandra Martínez, quien recibió como reconocimiento un I-Pad y un lote de productos Tirma.

Igualmente se realizaron sorteos entre quienes interactuaron con los seguidores del Facebook de Cine+Food 2017 y mencionaron un acompañante y la película a la que querían asistir. Las invitaciones fueron finalmente para Bajo La Rosa,Los Niños, La Niebla y la Doncella y Verano 1993.

Esta octava edición Cine+Food ha contado con el apoyo de la concejalía de Presidencia, Seguridad y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Cabildo de Gran Canaria; la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias y Global. El encuentro consolida un modelo mixto de financiación en el que participan las empresas y entidades Cepsa, con su programa para Canarias ‘Cepsa te acerca tu música’, Tirma, Insular Canarias de Bebidas-Heineken®, la cadena Hoteles THe, Makro, RS Sonocom, Seven Up, La Provincia / DLP, Provital, Diverplay, Kalise, KIA y Cinesa.