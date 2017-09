Las palabras, las emociones y la denuncia social se convierten en imágenes en ‘Ni muerta apagarás mi voz’, exposición de la artista Paqui Martín que inaugura este jueves, 21 de septiembre, la Casa de Colón. La muestra exhibe más de cuarenta piezas inspiradas en el libro ‘Perdone que no me calle’ (Centro de la Cultura Popular Canaria, 2017), una colección de microrrelatos contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres firmados por 64 autoras canarias cuya segunda edición se presenta en el mismo acto de apertura de la muestra, a partir de las 20.00 horas.

Las obras que integran ‘Ni muerta apagarás mi voz’ surgen tras la “inmersión” de Paqui Martín en las historias casi siempre sobrecogedoras que se narran en el libro. Tras este viaje emocional, la artista ha creado un paisaje visual a través de la impresión digital, el grabado, el dibujo y el collage con la intención de sumar un nuevo baluarte contra la violencia desde el mundo artístico.

Uno de los elementos más destacados de la exposición consiste en la abundante presencia de imágenes clásicas creadas hace siglos por Leonardo, Botticelli, Rafael, Bellini o Van Dyck y que la autora arrastra hasta un nuevo contexto espacial y temporal con el “deseo de alterar el susurro que nos advierte que no es nuevo este desatino”, asegura en referencia a la violencia machista.

‘Ni muerta apagarás mi voz’ nace de un fértil encuentro entre la literatura y la creación plástica. En la inauguración y en la presentación de la segunda edición del libro participará una de las autoras que participó con un microrrelato en ‘Perdone que no me calle’, Purificación Santana, precisamente la persona que puso la publicación en manos de Paqui Martín. “Este libro”, destaca Santana, “nació con una vocación militante y me parece mágico este territorio de creación común en el que se enriquece lo que contamos y denunciamos”.

Los microrrelatos, ramificados ahora en forma de exposición, ponen ante las lectoras y lectores historias casi siempre terribles. Paqui Martín apunta que sus imágenes están conectadas por el duelo, la sangre, el odio, la maldad, el miedo y la muerte. No obstante, las luces de la esperanza y el afán de cambio quiebran en ocasiones la oscuridad.

La exposición incluye una selección de obra que abarca, entre otras, todas las aportaciones al libro por parte de autoras de Gran Canaria. Son textos de Acerina Cruz, Nadina Rivero, Teca Barreiro, Inma Flores, Juana María Ruiz, Rosario Valcárcel, Purificación Santana, Berbel, Yolanda Díaz, Maruja Salgado, Irma Ariola, Josefa Molina, Albertine Orleans, Inmaculada Díaz, Conchi Miranda, Teresa Delgado, Chari Ibrahim y Dunia Sánchez. Siete de ellas leerán sus textos en la presentación.

Para Paqui Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) no resultan nuevos estos acercamientos a asuntos que destacan por su dureza y por la urgencia de la denuncia social. Otras exposiciones suyas como ‘Enfermedad y exilio’ le han dado cuerpo y coherencia a su visión personal del arte, que según su filosofía “no puede abstraerse a los acontecimientos de nuestro tiempo o de cualquier tiempo pasado” y “debe caminar en paralelo a lo que nos emociona y nos preocupa en la vida”.

‘Ni muerta apagarás mi voz’, nueva estación en la trayectoria de una artista que ha tomado parte en más de sesenta exposiciones colectivas e individuales desde 1982, podrá visitarse de manera gratuita hasta el 12 de octubre en la Casa de Colón, centro dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, de lunes a viernes entre las 10.00 y las 21.00 horas; de 10.00 a 18.00 horas los sábados y entre las 10.00 y las 15.00 horas los domingos y días festivos.