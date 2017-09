El Festival Costa Norte celebra este fin de semana su sexta edición, con un cartel de actividades y conciertos que espera volver a reunir a miles de personas en El Altillo, en la franja costera moyense, desde primera hora de la mañana del sábado hasta entrada la tarde del domingo. Un encuentro organizado por el Ayuntamiento de la Villa de Moya que, a través del ocio y el deporte, promueve la conservación del medio ambiente y el medio marino, a la vez que la cultura e idiosincrasia de los habitantes del Norte de Gran Canaria, bajo el lema Cultura infinita y más. Valores que junto a la identidad propia y el carácter reivindicativo, han convertido al festival moyense en uno de los eventos posestivales más esperados en la Comarca.

El cartel de conciertos está formado por hasta seis bandas canarias, que ofrecerán desde la original música de autor de Arístides Moreno, al folk de raíces de Red Beard, la música fusión de Ssinergiass, o el mejor rock y pop de versiones con La Banda del Garaje, Los Lola y Los Salvapantallas, estos últimos encargados de poner el colofón al festival el domingo. Si bien antes se sucederán las actividades diseñadas para públicos de todas las edades, con talleres relacionados con la ecología; juegos hinchables; exhibiciones y competiciones deportivas; Zumba; Hippie Jump; slackline; danza; fiesta de la espuma; talleres de percusión africana o la feria artesanal y comercial, con medio centenar de stands que expondrán los más variopintos complementos de bisutería, prendas textiles y de cuero, juguetes y elementos decorativos varios realizados en madera, jabones naturales, panes artesanos y quesos locales, entre muchas otras propuestas originales.

Desde las 8 de la mañana del sábado, en torno a un centenar de jóvenes participarán en el Festival Surfing Costa Norte, adentrándose en el mar de El Altillo ataviados con trajes de neopreno y las camisetas identificativas para competir en las modalidades de surf, bodyboard y longboard, junto a campeones de Canarias y de España que también se darán cita en Moya. Mientras, en tierra, comenzarán las clases de corssfit, entrenamiento funcional y minitrampolín.

