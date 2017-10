Silvia Marty, Roberto Drago, Saray Castro, José Manuel Seda y Chano Álvarez, acompañados de Ruth Armas, Directora del FIC Gáldar, han recorrido el Museo y Parque Arqueológico escuchando muy atentamente las explicaciones de Carmen Gloria Rodríguez Santa, directora del Museo Cueva Pintada de Gáldar, sobre uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias. Todos ellos han mostrado gran interés por la historia de la isla y se han sentido gratamente sorprendidos por todo lo que ha descubierto.

La actriz Silvia Marty, conocida por su trabajo en ‘Un paso adelante’ ha seguido con mucha atención todo el recorrido asegurando que “Es un lugar mágico. Gracias a las explicaciones de la directora he podio visualizar todo para entender la historia de Canarias un poquito mejor. Es una pena que termine tan pronto, me he quedado con ganas de más”.

El museo, levantado tras más de 20 años de excavación sobre los restos de un poblado aborigen canario, es un testimonio excepcional de la cultura de los antiguos habitantes de la isla, de la sociedad anterior a la llegada de los europeos a Gran Canaria. Actualmente se trabaja para poder “conciliar conservación y contemplación de esta verdadera joya”, apuntó la directora del Museo.

El jurado de la V edición de FIC Gáldar ha tenido la posibilidad de conocer con detalle las casas y cuevas aborígenes, observando los trabajos de excavación desde la pasarela que rodea al poblado.

Una de las más sorprendidas por todo lo que sucedía a su alrededor ha sido la actriz canaria Saray Castro que nunca había visitado la Cueva Pintada de Gáldar. “Es imperdonable, siendo grancanaria y no lo conocía. Se me han puesto los pelos de punta. Sin duda repetiré y se la recomendaré a mis amigos que no la han visitado todavía.”

Tanto José Manuel Seda y Saray Castro, miembros del jurado de la Sección Oficial de Largometrajes, como Silvia, Roberto y Chano jurado de la Sección de Cortometrajes han tenido la difícil tarea de decidir los premios de esta V edición del FIC Gáldar. Todos ellos acudirán a la Gala de Clausura que se celebrará este sábado 21 de octubre en el Cine Guaires, donde se homenajeará a la actriz Concha Cuetos con la Guayarmina de Honor por su exitosa carrera tanto en televisión y teatro, como en cine. El papel de la farmacéutica Lourdes Cano hizo que la actriz se convirtiese en un icono.