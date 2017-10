"Solidaridad": ésta es la palabra clave que quiero hacer llegar hoy, porque junto con la de "altruismo" está muy presente en el quehacer diario de la Asociación Española contra el Cáncer y su papel adquiere el máximo valor sobre todo en situaciones conflictivas, como las actuales, que pueden complicar diversos problemas de la sociedad.

En los momentos actuales las noticias de los medios de comunicación y nuestras propias percepciones nos anuncian, insistentemente , carencias sociales y dificultades de todas conocidas, que nos abocan al pesimismo y a la "desafección" generalizada. No obstante , y eso es lo realmente positivo, está perfectamente contrastado que los índices de solidaridad y el interés por la lucha contra el cáncer están creciendo.

Después de estas reflexiones quiero centrarme y hablarles de la misión de la aecc, de las actividades que la integran y que, por consiguiente, constituyen la labor diaria que ella desarrolla en la sociedad, y para ello hablé con Fernando Fraile, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas y actualmente también preside la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), en Las Palmas de Gran Canaria. Persona de amplio recorrido empresarial. Es un hombre bueno, generoso y muy cercano.

También con Melchor Bravo de Laguna, gerente de la Junta Provincial de Las Palmas, que habla de otras acciones puntuales que permiten a la asociación liderar todos los esfuerzos de la sociedad para reducir el impacto producido por el cáncer y mejorar la vida de las personas.

Sin duda hacen una labor extraordinaria, un trabajo de divulgación, prevención y concienciación de todos los ciudadanos con un problema tan importante.

Yaiza Dueñas, psicóloga de profesión y coordinadora del voluntariado, me dice que normalmente cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer se siente vulnerable, que se ve expuesta a una situación que no controla, y se pregunta por qué le ha tocado a ella. Desconoce el pronóstico de su dolencia, y se enfrenta a fuertes condicionantes, no solo en la esfera física, sino también en la emocional, social, de valores y de creencias. De ahí que sea tan importante el abordaje integral de todas sus áreas, y aquí juega un papel importante los voluntarios que actualmente son ochenta y se distribuyen entre los dos hospitales públicos de Gran Canaria, el papel de éstos es clave y tiene mucho que ver con el aspecto psicológico, deben darle apoyo constante y hacer que se sienta integrado, integrada, que sigue siendo un ser humano pleno en todo momento. El voluntario es una parte fundamental en la asociación, ellos mejoran la calidad de vida y ayudan a sobrellevar la situación del paciente y su familia.

Mis amigas Merchi y Carmina, sus sueños acabaron en un lugar llamado miedo, están pasando una temporada muy dura, Merchi aún está con el primer impacto que conlleva una serie de reacciones emocionales (tristeza, ansiedad, miedo, preocupación. ..) en cambio Carmina está con los efectos secundarios del tratamiento, ambos, difíciles de llevar.

A ellas les digo y a todas aquellas que están pasando por esta situación, que el tiempo corre a su favor, que cada día están apareciendo fármacos , técnicas y conocimientos que ayudan a curarse y que, por lo tanto, los pronósticos son cada vez mejores. Los avances que se están produciendo tarde o temprano llevarán a una curación del 100% para todos los enfermos, por eso hay grandes motivos para la esperanza. Hace veinte años atrás un diagnóstico de cáncer era algo infausto, una condena a muerte. Por eso también hay una gran puerta abierta a la esperanza a través de la curación o la cronicidad, gracias a la prevención el índice de curación se situa hoy en un 50% y, en algunos tumores es realmente espectacular, como en los de mama.

Quiero terminar con los principios hipocráticos de "curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre". Mi reconocimiento a todos los que ayudan a recoger los donativos que hacen posible el funcionamiento de las juntas Provinciales, Instituciones, empresas, entidades financieras, a los las que visitan a los enfermos en los hospitales, a todos los anónimos que ponen su esfuerzo en la lucha contra el cáncer, y a todos los profesionales de la medicina y de la enfermería.

Pedro Rodríguez Reyes.

Voluntario de la asociación Española contra el Cáncer desde 1.994.

Ponente en el I Congreso Iberoamericano en Madrid 1.997