Dña. Amelia Rodríguez González se suma hoy a la privilegiada lista de personas centenarias del municipio, al cumplir los 100 años de edad en su casa de El Hornillo, manteniendo una memoria prodigiosa y manifestando aún la vitalidad y energía que siempre le ha caracterizado. El alcalde de Teror, Gonzalo Rosario, felicitó por su cumpleaños a la centenaria vecina, acompañado de representantes municipales y de familiares, a quien hizo entrega de un ramo de flores y una placa del Ayuntamiento que conmemora su aniversario.

Amelia es la séptima persona de Teror más longeva de las 6 mujeres y un hombre que actualmente sobrepasan el siglo de vida en el municipio. Aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria, se considera de Teror, ya que su familia (padres, abuelos, primos, entre ellos el que fuera alcalde Isaac Domínguez) proceden del Casco de Teror, y desde hace ya unos años regresó al municipio junto a su hija Dolores Quintero para pasar el resto de su vida y compartir casa con su consuegra Antonia Luzardo, de 94 años de edad.

A pesar de los años, Amelia mantiene una fluida conversación con recuerdos de todas las épocas; de momentos de la infancia, de sus padres, de cuando se casó con su esposo Jesús Quintero a los 24 años de edad, o de la crianza de sus hijos (2 varones y una mujer). “El tiempo de crianza de mis tres hijos es la época de mi vida que más rápido se me fue. Cuando me di cuenta, ya habían crecido”, explica con añoranza. Actualmente su familia se ha incrementado con 7 nietos y 6 bisnietos, con otro que viene en camino.

El tener tanto tiempo ahora para ver la televisión, la hace estar muy al día con la actualidad, sobre la que se manifiesta crítica . “Estoy cansada de tanta cosa de Cataluña” –opina- “y eso que me toca muy de cerca, porque uno de mis hijos vive ahí y esta casado con una catalana”.

El carácter vital de Amelia se expresa aún en sus palabras recordando los viajes que realizó a distintas partes de España, reconociendo que su ciudad preferida es Madrid. Una de sus aficiones fue siempre la lectura y el piano, que tuvo que abandonar hace ya unos años al desprenderse del piano de cola que tenía en su casa de Las Palmas. Al preguntársele sobre su comida preferida no duda en responder: “un buen filete con papas fritas. No soy mucho de gofio, pero si me gusta un puchero bien hecho”.