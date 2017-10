En la edición en que Animayo celebra el Año Especial de la Mujer, se desplaza por séptima temporada consecutiva al corazón de Hollywood, donde se afianza como uno de los festivales de animación de mayor reconocimiento entre el público californiano.

Animayo Los Angeles 2017 navega, con un barco cargado de talento femenino, por las aguas californianas, haciendo paradas enThe Los Angeles Film School, Sony Pictures Animation, DreamWorks Animation, Walt Disney Animation Studios y The Burbank Studios.

En colaboración con The Los Angeles Film School, una de las escuelas más importantes de cine de Los Angeles, concréditos en grandes películas y cuyos graduados han obtenido premios tan destacados como los GRAMMY® y nominaciones al Oscar, Animayo Los Angeles 2017 presentará el Programa Especiall “Mujeres en la industria del cine de animación, videojuegos y efectos visuales” y su Palmarés Animayo 2017. El evento se desarrollará precisamente hoy, 25 de Octubre, a partir de las 19.00 PM.

El XII Summit, Conferences and International Film Festival Animayo, se ha distinguido en su edición de Gran Canaria, por ser el primer festival del mundo en dedicar enteramente su programación a la figura de la mujer en el sector de la animación, los vfx y el ámbito del videojuego; y en sus festivales itinerantes sigue extendiendo este homenaje.

Con programas y acciones como esta, a los que se han ido sumando otros festivales de animación de todo el mundo, Animayopone su granito de arena para llegar a alcanzar el equilibrio de género que demanda la industria del cine actual, de forma que las mujeres se sientan más cómodas y apoyadas para alcanzar sus objetivos profesionales, sin limitaciones, acabando con la brecha salarial entre hombres y mujeres, los prejuicios a veces inconscientes y promoviendo la política de igualdad de oportunidades dentro del sector en el que se enmarca Animayo.

Animayo Los Angeles, en su séptima edición, será presentado por Damián Perea, director y productor del Festival. Abrirá con un panel de talentos femeninos, donde se pondrá de manifiesto el papel de la mujer dentro del sector y su contribución a la industria, destacando la especial sensibilidad artística de las mujeres, su forma de entender el cine, sus valores y su talento profesional y creativo.

El panel será moderado por Marge Dean, co-presidenta de “Woman in Animation” (WIA) y GM de Stoopid Buddy Studios. Fundada en 1995, WIA es la única organización dedicada al avance de las mujeres en el campo de la animación. Destacable la presencia de Jean Thoren, directora y editora de una de las publicaciones más importantes del mundo de la animación, ‘The World Animation’, que también engloba uno de los encuentros más importantes, el “VFX Summit", donde se dan cita representantes de grandes estudios y artistas independientes. Otra de las ponentes del panel será Silvia Pompei, animadora, character layout artist y directora de documentales, que ha participado en proyectos tan reconocidos como ‘Quién engañó a Roger Rabbit’ o ‘Fievel va al Oeste’. Trabaja desde 2008 en ‘The Simpson’. También formará parte de esta mesa Lizzie Nichols, artista de desarrollo visual en Sony Pictures Animation. Ha trabajado para DreamWorks Television Animation, RGH Entertainment, Rough Draft Studios y Walt Disney Imagineering.

Sus proyectos independientes han sido para Disney Television y Cartoon Network. Entre sus créditos se incluyen “Pitufos: The Lost Village”, “The Emoji Movie”,“Hotel Transylvania 2”, “Home” (Serie de TV), “Futurama” y “Generator Rex”. Actualmente trabaja en el “Hotel Transylvania 3”. La productora Warner Bros Animation estará representada por la española Cecilia Aranovich, cuya filmografía consta de créditos como ‘Pink Panthers and Pals’ (storyboard artist, director), ‘Bob’s Burguers’ (storyboard artist, director) y más recientemente, ‘DC SuperHero Girls’ (director). Y la segunda representación nacional del panel vendrá de la mano deMarina Soto, Layout Production Supervisor at DreamWorks Animation, que ha trabajado en proyectos tan destacados como ‘Planet 51’, ‘The Croods’, ‘Me and My Shadow’, ‘Kung Fu Panda 3’, ‘Boss Baby’ o ‘Everest’.

Mujeres inspiradoras

Con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones de mujeres animadoras, creadoras, diseñadoras, programadoras y artistas, durante este Panel se ahondará en la representación de la figura de la mujer en el sector y los factores que lo condicionan, analizando la situación actual desde el punto de vista educativo, social, cultural e industrial. Exploraremos el terreno más personal de cada una de las ponentes del Panel, donde ellas mismas se abrirán al público para contarles su trayectoria y el recorrido que han tenido que seguir hasta alcanzar sus sueños profesionales, los obstáculos a los que se enfrentaron, las comparativas de género, la gestión de la familia con el trabajo, y muchos otros factores que ponen de manifiesto la situación actual de la mujer en el ámbito de la animación, los efectos visuales y los videojuegos.

Desde el punto de vista motivacional, hablarán de cómo resolver las dificultades y de cómo, gracias a la consciencia que se desprende de iniciativas como ésta, ya comienza a equilibrarse su posicionamiento a nivel internacional.

Otra de las sorpresas del cartel de este año será la proyección especial de cine de animación artística para adultos de la artista independiente Signe Baumane, con títulos como ‘Rocks in my pockets”, “Birth”, “Teat Beat of Sex”, “My Love Affair With Marriage”,“Strange & Bizarre Series” o “Tarzan”.

Y como cierre de programa en The Los Angeles Film School se presentará el Palmarés Animayo 2017, que deja patente la buena salud de la industria de la animación en todo el mundo, cuyo crecimiento de calidad es imparable. A la cabeza de las obras estará ‘Cosmos Laundromat’ que se alzó con el Gran Premio del Jurado de la edición 2017.

Animayo 2017 proyecta en 3 estudios de prestigio en Los Ángeles

Pero la andadura de Animayo Los Angeles 2017 se remonta a meses atrás, y está siendo muy intensa este año. Como viene haciendo desde el año 2012, en el mes de Junio, el festival ha proyectado su Palmarés, en los prestigiosos estudios DreamWorks Animation, (estrenos ya programados del estudio “Como entrenar a tu dragón 3”, “Everest”, “Trolls 2”, “Un jefe en pañales 2”) y en Walt Disney Animation Studios (que trabaja actualmente en películas como “Rompe Ralph 2” y “Frozen 2”).

Y por primera vez, Animayo ha proyectado también en The Burbank Studios (donde se lleva a cabo la producción de la serie “Los Simpsons”).

Mañana jueves, día 26 de Octubre, finalizado el evento en The Los Angeles Film School, Damián Perea será el encargado de presentar el Palmarés Animayo en Sony Pictures Animation. Sony Pictures Animation está trabajando actualmente en Los Pitufos 3 (2017), The Emoji Movie (2017), The Star (2017), Peter Rabbit (2018), Hotel Transylvania 3 (2018), Goosebumps 2 (2018), The Animated Spider-Man Movie (2018), y Vivo (2020).

Noviembre en Chicago, Lisboa y Madrid

Y esto no queda aquí, del 1 al 5 de noviembre próximo, Animayo volverá a desplegar sus velas con rumbo a Chicago, donde en los próximos días desarrollará acciones en colaboración con el Instituto Cervantes y Chicago International Film Festival; y del 6 al 12 de noviembre, Animayo navegará hasta la ciudad de Lisboa (Portugal) antes de regresar a España para presentar Animayo Madrid, a finales de noviembre. Y es que Animayo itinerante goza de excelente motor y sigue imparable por el mundo.