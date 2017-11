El pasado sábado el salón de actos de la Asociación de Vecinos el Labrador se llenó de sentimientos a flor de piel y una magia impregnó el ambiente a través de música, poesía y teatro. Las voces de Ana Gil, Aridia Ramos, Tony Clinny, Carlos Díaz y Abraham Ramos evocaron en los presentes emotivos recuerda de la mano de canciones de “toda la vida”.

El hilo conductor que hilvanó la historia fue el amor en sus diferentes manifestaciones, como una fuerza primigenia que lo envuelve todo. A través de los textos escritos y narrados por Juan Manuel Ramos, la noche trascurrió entre canciones de amor, despecho, reconciliación y esperanza. La actriz galdense Lucy Rodríguez impactó al público con un monólogo de su autoría titulado “Una reverencia”, en la que invitó al público a quererse, a redescubrir la alegría y la inocencia a pesar de los reveses de la vida.

Canciones como Somos, Mujeres Divinas, Es mi madre, Como yo te amo o un Bolero para Gáldar, sonaron acompañadas con la maestría y sensibilidad del pianista Alexis Canciano. Una vela en la que el numeroso público asistente abarrotó la sala que por una noche se convirtió en un acogedor e intimista salón de concierto.

Los presentes, que agradecieron la iniciativa promovida por la Asociación, aplaudieron calurosamente cada actuación, destacando la calidad de los artistas. En palabras de Carmen, vecina del barrio “ha sido una noche preciosa que recordaré por mucho tiempo, he llorado, he sonreído y he disfrutado muchísimo”. Por otro lado, el conocido vecino Julio Almeida calificaba el espectáculo de diez y felicitaba efusivamente “a sus vecinos, muchos de los cuales ha visto nacer y crecer”. Loli, vecina galdense de otro barrio quiso destacar “la calidad que se ha visto esta noche aquí ha sido increíble, San Isidro tiene algo especial, es cuna de artistas”.

La vicepresidenta de la Asociación, Nereida Pérez, agradeció la implicación de todos los que habían hecho posible que el espectáculo “Toda una vida” fuera una realidad, recalcando que “cuando se tiene un proyecto en común lo que ocurre es que cada vez somos más y antes los obstáculos en vez de rendirnos, nos hacemos más fuerte y nos