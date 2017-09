La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria hará entrega el próximo miércoles 27 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo en Agaete, los primeros diplomas que reconocen a empresas de la Comarca su labor en favor del desarrollo del turismo en el Norte de Gran Canaria.

En el apartado de Ocio se han reconocido a Atlantic Surf Hostel, abierto en el año 2005, regentado por José Luis Guerra, que es un Surf Camp de ambiente surfero que se encuentra en la zona costera de San Felipe, en primera línea de playa justo enfrente de dos de los mejores spots para surfear de la zona, y además de alojamiento ofrece servicios de escuela de surf para todos los niveles, alquiler de equipos y excursiones para disfrutar de la costa de Santa María de Guía y al Club de Montaña de Firgas que nace en el año 2009 por iniciativa unos amigos conscientes del enorme potencial de su municipio en la realización de carreras de montaña, este año realizarán la 8ª edición de la RUTA DORAMAS 2017 ejemplo de carrera por montaña con una destacada carga en valores, mostrándoles y dando a conocer los encantos naturales y paisajísticos de la Villa de Firgas.

En el apartado de restauración se ha reconocido la labor del restaurante Casa Brito, ubicado en el municipio de Arucas que fue fundado en 1998 por José González Brito, se ha convertido en un histórico del Norte de Gran Canaria con su carta especializada en carnes a la brasa, ha sido reconocido con premios a nivel insular y regional a lo largo de su historia, además del reconocido restaurante La Palmita del municipio de Agaete regentado por Juan Antonio Bermúdez, que se encuentra en lugar privilegiado de la Villa Marinera, ofreciendo desde el año 1996 una amplia carta de cocina.

En el apartado de alojamiento, se ha querido reconocer la labor de la Casa Rural El Borbullón, que recuperó unas casas típicas de campo canarias de mediados del año 1700, situadas en Teror, para convertirlas en una casa rural con capacidad para 10 personas, con una finca de 3000m2, que la han convertido en un ejemplo para la Comarca, su propietario Manuel Palenzuela abrió la casa en el año 1997. En el caso del Hotel La Aldea Suites enclavado en el municipio de la Aldea de San Nicolás, situado en una de las zonas más hermosas y vírgenes de Gran Canaria, cuenta con 27 habitaciones con categoría suite, fue abierto en el año 2007, se caracteriza por un servicio familiar a cargo de sus propietarios Julio y Benedita Alonso. Está prevista la ampliación de 22 habitaciones más en los próximos meses.

En el apartado de sostenibilidad, que se ha creado considerando que este año se celebra el año del Turismo Sostenible, se ha reconocido la labor que realizan La Tienda de la Huerta de May y la Recova de Gáldar en el desarrollo y fomento de la economía local con la promoción y venta de productos de Km 0 a los visitantes de la Comarca. En el caso de la Tienda de la Huerta de May, ubicado en la antigua oficina de correos de la Villa de Moya, se venden productos ecológicos- Bio y de confianza, con el objetivo de conseguir una Gran Canaria más Sana, apoyando el Turismo Rural (suministrando sus productos a las Casas Rurales de la zona), contando con servicio a domicilio, su propietaria May Alonso, fundó este espacio en el año 2015. En el caso del Mercado Municipal de Gáldar, conocido como la Recova, construido alrededor de 1945, es un ejemplo de mercado de proximidad en el Norte de Gran Canaria que ha ayudado a difundir los productos locales, como el queso del Norte, convirtiéndose en un reclamo turístico con sus 11 puestos.

Los premios a la Innovación Turística, que han sido reconocidos por la RED CYDE (Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial) de la Cámara de Comercio, han recaído en Valleseco On Line yArtenatur, ejemplos de empresas que han apostado por la innovación en sus canales de venta. En el caso de Valleseco On Line ha apostado desde el principio por la innovación para la venta de productos locales a través de internet, dedicado a la venta y promoción de productos del municipio de Valleseco, destacando la Sidra Gasificada y Natural Gran Valle, y otras dos sidras de productores locales, además de repostería y otros productos del Norte de Gran Canaria. En el caso de la empresa Artenatur se trata de una pequeña empresa familiar de la cumbre de Gran Canaria dedicada al alquiler de Casas-Cueva de Turismo Rural en Artenara fundada José Antonio Rodríguez en el año 1996, gestionada actualmente por su hija Miriam Rodríguez que ha aportado a la empresa importantes mejoras en los canales de venta en internet y redes sociales.

La propuesta de empresas/entidades galardonadas fue realizada por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y constituyen los primeros reconocimientos que se realizan desde la Mancomunidad a empresas/entidades que destacan por su labor turística en nuestra Comarca.

El acto de entrega de estos reconocimiento tendrá lugar el próximo miércoles a las 11.30 horas en el Puerto de Las Nieves a cargo de la Consejera de Turismo de Gran Canaria y Presidenta del Patronato de Turismo, Inés Jiménez, el Presidente de la Mancomunidad del Norte, Pedro M. Rodríguez, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas y el Presidente de Fenorte, Antonio Medina.

Este año la Organización Mundial del Turismo (OIT) intenta aprovechar esta celebración para sensibilizar a las instancias decisorias de los sectores público y privado, y al público en general, respecto a la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los interesados para que trabajen juntos con el fin de hacer del turismo un catalizador de cambio. Con estos premios la Mancomunidad pretende sensibilizar a la sociedad, y especialmente a las empresas, las posibilidades de desarrollo y generación de empleo en nuestra Comarca a través del turismo.